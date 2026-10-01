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▲ 若手上多出一筆可支配所得，Z世代也會優先拿來享受生活，投入旅遊休閒。（示意圖／桃機公司提供）

▲有子女的「準三明治族群」面對的壓力更加集中在家庭生活。（示意圖／取自Pixabay）

物價持續上漲，台灣消費者到底把錢花在哪？尼爾森愛科（NIQ）針對3大族群消費習慣調查，Z世代買日常用品最精打細算，卻願意把錢花在旅遊、美食；有子女的「準三明治族群」善用電商採買家庭用品，且願意為了家庭需求購買高單價品牌；頂客族則更重視投資理財，並且購買酒類商品高於市場平均。尼爾森愛科（NIQ）最新「NIQ Omnishopper 消費者全域洞察」發現，Z世代高達85%將「物價上漲」視為主要生活壓力，另有75%認為收入成長有限。購買雞蛋的平均價格比整體市場低21%，白米平均價格更低45%，顯示面對基本生活用品，他們會更積極比價、挑選價格相對親民的商品，盡可能控制日常支出。不過，Z世代並不是什麼都省。NIQ觀察發現，包括化妝品、機能性飲料及護髮產品等品類，整體消費金額都高於市場平均。NIQ指出，這種消費模式呈現出「基本需求省著買、重視的體驗照樣花」的特徵，若手上多出一筆可支配所得，Z世代也會優先拿來享受生活。調查顯示，約4成會把額外收入投入旅遊、休閒，另有3成5選擇花在美食上。有子女的「準三明治族群」面對的壓力更加集中在家庭生活。根據調查顯示，超過6成準三明治族群認為「收入成長有限」是生活壓力來源，約3成則將照顧伴侶或子女列為主要壓力之一，因此在日常採買上，更重視效率與支出控制。從消費數據來看，網購已經成為這群消費者的重要家庭採買管道。在前10大日用品品類中，準三明治族群的電商滲透率達70%；前10大食品品類的電商滲透率則達57%，都高於整體市場平均。不過，精打細算不代表一味選擇最便宜的商品。NIQ發現，在洗衣精、衛生紙、包裝米等高頻家庭必需品上，準三明治族群反而較集中購買價格相對較高的品牌。攸關家庭日常生活品質的重要商品上，呈現「該省的省、該花的花」的消費模式。至於雙人無子女家戶，消費模式則更加著重個人生活與長期財務規劃。若有額外收入，52%會投入投資理財，另有28%選擇用於退休準備，顯示這群消費者更傾向將資源配置到未來，而非單純增加當下消費。不過，重視理財並不代表完全不花錢。在生活消費方面，展現出較明顯的「計畫型享受」特徵。尤其他們在紅酒及梅酒的消費滲透率都高於整體市場，威士忌消費單位均價更比大盤高出20%。另外，僅49%的雙人無子女家戶將價格與CP值列為首要購買考量，是三大族群最低，顯示他們在購買商品除了考量價格外，也重視品質以及自身需求。