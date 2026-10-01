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日本神戶市三宮地區今（1）日下午驚傳嚴重交通事故。一輛汽車衝撞多名正在穿越馬路的行人，造成至少5人受傷。救援人員透露，傷者中一名20多歲女性送醫前已無生命徵象，另外還有一人也是傷勢嚴重。綜合日媒報導，神戶市消防局表示，事故發生於當地時間1日下午3時30分左右。警消接獲多起民眾報案，稱中央區市中心附近一處繁忙的十字路口，有行人在過馬路時，突遭駛來的車輛猛烈撞擊，多人倒地不起。警消趕抵現場急救後確認，事故共造成5名行人受傷，一位20多歲女性狀態危急當場已無呼吸心跳，另還有一位50多歲男性傷勢嚴重。其他3位傷者分別是一位30多歲男性以及一位70多歲女性與60多歲男性。警方初步調查指出，事發時行人行走於斑馬線上穿越馬路，不料遭突如其來的車輛撞飛。目前當地警方已封鎖現場並對肇事駕駛展開調查，詳細肇事原因與車禍經過仍有待進一步釐清。