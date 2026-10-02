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▲中鋼公司以數位綠色料場獲哈佛商業評論鼎革獎雙軸轉型首獎之殊榮。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司以數位綠色料場獲哈佛商業評論鼎革獎雙軸轉型首獎之殊榮。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司以數位綠色料場獲哈佛商業評論鼎革獎雙軸轉型首獎之殊榮。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼公司以數位綠色料場獲哈佛商業評論鼎革獎雙軸轉型首獎之殊榮，中鋼攜手成功大學先進智能無人機研究發展中心，研發適用於無GPS訊號、高粉塵環境的自主巡檢無人機，涵蓋率可達100%，落實「零人員暴露」目標，其馬達更採用中鋼自產的高效能電磁鋼片。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司以數位綠色料場獲哈佛商業評論鼎革獎雙軸轉型首獎之殊榮，1日由中鋼公司生產副總經理周文賢代表接受國家發展委員會副主任委員詹方冠頒獎，以資鼓勵，以展翅邁向ESG永續。中鋼公司生產副總經理周文賢表示，中鋼公司為因應2050年碳中和挑戰，並落實「二軸三轉」策略，持續以數位轉型驅動低碳轉型，繼2024、2025年連續獲哈佛商業評論數位轉型鼎革獎之肯定後，今(2026)年再以永續發展－展翅邁向ESG數位綠色料場專案，榮獲第六屆數位暨ESG雙軸轉型獎大型機構首獎之殊榮。周文賢說，數位轉型鼎革獎，是由哈佛商業評論與SAP於2021年共同創辦，「鼎革」取自《周易．雜卦》「取新、去故」之意，期盼企業透過數位轉型「鼎新革故」，已成為我國企業轉型的重要指標，此屆將獎項調整為三大類、九組，並新設「數位暨ESG雙軸轉型獎」，表彰同步推動數位轉型與永續發展的機構，評審重點涵蓋策略協同、資源整合、跨部門協作及文化轉變，參賽專案須證明雙軸並行，且各自具備具體成效。周文賢並說，中鋼公司為改善原料堆置造成的粒狀物逸散，投入新台幣112億元，歷時5年完成室內料場，防制粒狀物逸散效率達98%，該料場長約735公尺、寬128公尺、高60公尺，共設34個倉格，規模約相當於3座台北大巨蛋，然而硬體完備後，仍面臨輸送機空轉的「高耗能」、場域廣大難以全面巡檢的「高負荷」，以及原料調度仰賴資深人員經驗的「高難度」等挑戰。周文賢指出，為此，專案團隊以「永、續、發、展」四大策略推動轉型，在設備「永」優方面，於刮板取料機關鍵部位裝設應變計、傾斜計等感測器，24小時監測結構應力與軌道沉陷，使設備管理由定期檢修逐步邁向預知維護，「續」航未來則結合機器學習與數位雙生模型產出最佳送料排程，達成「一鍵啟動」自動取料，並且人員由現場移至控制室，從原本一人控一機變「一人控兩機」，作業效率提升100%。「發」覺先機整合光纖分布溫度感測、熱電偶及熱顯像儀，以AI即時判讀異常熱源並連動分區灑水，將風險管理由事後搶救轉為事前預警，至於雲端「展」翼則攜手成功大學先進智能無人機研究發展中心，研發適用於無GPS訊號、高粉塵環境的自主巡檢無人機，涵蓋率可達100%，落實「零人員暴露」目標，其馬達更採用中鋼自產的高效能電磁鋼片。周文賢並指出，而在具體成效方面，透過設備控制及智慧排程等數位技術，每年可節電252.2萬度、減碳約3.4萬公噸，以精準調度並串聯原料「購、用、儲、運」四大環節，已創造約新台幣7.8億元降本效益，該專案同時培育8位跨域數位人才，將資深人員經驗轉化為可傳承的數據模型，並透過智慧感測與監控機制提升設備及場域管理能力。