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▲無人機體驗營透過法規介紹、動手組裝及飛行示範，認識無人機結構、操作方式與飛行安全。（圖／嶺東科大提供）

▲無人機體驗營透過法規介紹、動手組裝及飛行示範，認識無人機結構、操作方式與飛安。（圖／嶺東科大提供）

從組裝無人機到操作飛行模擬器，清水高中AI實驗班學生走出教室，接觸新興科技。校長蕭建華今天率領35名學生前往嶺東科技大學，參加無人機體驗營，透過法規介紹、動手組裝及飛行示範，認識無人機結構、操作方式與飛行安全。這場「新興科技發展計畫－無人機體驗營」，由清水高中教務處、AI實驗班主辦，嶺東科大推廣教育部及無人機教學團隊協辦，蕭建華與教務主任翟家甫共同帶隊，讓學生透過大學師資、設備及訓練場域，將課堂學習延伸至實作體驗。上午課程先從無人機相關法規與飛行安全開始，由教學團隊帶領學生使用模擬器，熟悉基本操作，再進行小型木製無人機DIY組裝。學生從零件組裝認識機體結構與飛行原理，接著練習模擬飛行及遙控操作，逐步建立操作觀念。下午課程移至嶺東科大寶文校區飛行訓練場，安排場域介紹、安全規範說明及多旋翼無人機操作示範，讓學生近距離觀察飛行特性與實際應用。教學團隊也將相關法規融入課程，提醒學生接觸無人機科技時，須同步理解飛行安全與操作責任。嶺東科大校長陳仁龍表示，AI與無人機都是快速發展的新興科技，教育除了傳授課堂知識，也應提供實際接觸與探索的機會。透過高中與大學合作，可讓學生提早認識專業學習內容，作為未來升學及職涯探索的參考。嶺東科大表示，營隊以基礎體驗為起點，學生未來可依個人興趣，進一步接觸無人機操作證照及專業培訓。校方將持續整合師資、設備與教學場域，提供高中生實作機會，協助學生探索新興科技與跨域學習方向。