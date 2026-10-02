台灣虎航昨（1）日開放尊榮虎及TeamMax訂閱者可搶先購買「2027年夏季航班優惠」之機票，今（2）日上午10:00起至10月3日晚間23:59則是開放全員都可開搶。優惠航線包含日本、韓國共計有32條，單程最低未稅價1199元起。《NOWNEWS今日新聞》整理優惠日期、適用旅行日期與32條航線促銷價格一次看。
🟡「台灣虎航2027夏季航班優惠活動」全員皆可搶資訊一覽：
銷售期間：2026年10月2日10:00至2026年10月3日23:59
適用旅遊期間：2027年3月28日至2027年10月30日
優惠票價：單程1199元起
購票平台：虎航官網
🟡「台灣虎航2027夏季航班優惠活動」32條航線優惠價一覽：
📍日本航線：
台北 - 成田：TWD 1899 起
高雄 - 成田：TWD 1899 起
台北 - 羽田：TWD 1899 起
台北 - 大阪：TWD 1799 起
高雄 - 大阪：TWD 1799 起
台北 - 福岡：TWD 1799 起
高雄 - 福岡：TWD 1799 起
台北 - 名古屋：TWD 1899 起
台中 - 名古屋：TWD 1899 起
高雄 - 名古屋：TWD 1899 起
台北 - 沖繩 ：TWD 1599 起
台中 - 沖繩 ：TWD 1599 起
高雄 - 沖繩 ：TWD 1599 起
台北 - 新千歲 ：TWD 2299 起
高雄 - 新千歲：TWD 3299 起
台北 - 函館：TWD 2599 起
台北 - 仙台：TWD 2299 起
高雄 - 仙台：TWD 2299 起
台北 - 新潟：TWD 2299 起
台北 - 小松：TWD 1899 起
台北 - 岡山：TWD 1799 起
台北 - 高知：TWD 1799 起
台北 - 佐賀：TWD 1799 起
台北 - 宮崎：TWD 1799 起
高雄 - 熊本：TWD 1799 起
台北 - 石垣島：TWD 1599 起
📍韓國航線：
台北 - 仁川：TWD 1199 起
台北 - 釜山：TWD 1399 起
台北 - 濟州：TWD 1399 起
台中 - 濟州：TWD 1399 起
高雄 - 濟州：TWD 1399 起
高雄 - 金浦：TWD 1199 起
阿聯酋航空也推優惠 送價值新台幣4645元的三大景點入場券
低成本航空之外，傳統航空也有優惠活動！阿聯酋航空宣布，即日起至10月11日期間推出優惠活動：凡購買杜拜來回機票、旅行日期於9月24日至12月13日之間且符合資格者，不限艙等皆可獲得總值535迪拉姆（約新台幣4645元）的三大景點免費入場券，包括亞特蘭提斯水上樂園、
失落密室水族館及杜拜 City Sightseeing 隨上隨下觀光巴士。旅客另可透過 My Emirates Pass，憑登機證於杜拜數百家餐廳、商店及休閒場所享有優惠， 並於阿拉伯聯合大公國全境全年享有優惠及季節限定好禮。
我是廣告 請繼續往下閱讀
銷售期間：2026年10月2日10:00至2026年10月3日23:59
適用旅遊期間：2027年3月28日至2027年10月30日
優惠票價：單程1199元起
購票平台：虎航官網
🟡「台灣虎航2027夏季航班優惠活動」32條航線優惠價一覽：
📍日本航線：
台北 - 成田：TWD 1899 起
高雄 - 成田：TWD 1899 起
台北 - 羽田：TWD 1899 起
台北 - 大阪：TWD 1799 起
高雄 - 大阪：TWD 1799 起
台北 - 福岡：TWD 1799 起
高雄 - 福岡：TWD 1799 起
台北 - 名古屋：TWD 1899 起
台中 - 名古屋：TWD 1899 起
高雄 - 名古屋：TWD 1899 起
台北 - 沖繩 ：TWD 1599 起
台中 - 沖繩 ：TWD 1599 起
高雄 - 沖繩 ：TWD 1599 起
台北 - 新千歲 ：TWD 2299 起
高雄 - 新千歲：TWD 3299 起
台北 - 函館：TWD 2599 起
台北 - 仙台：TWD 2299 起
高雄 - 仙台：TWD 2299 起
台北 - 新潟：TWD 2299 起
台北 - 小松：TWD 1899 起
台北 - 岡山：TWD 1799 起
台北 - 高知：TWD 1799 起
台北 - 佐賀：TWD 1799 起
台北 - 宮崎：TWD 1799 起
高雄 - 熊本：TWD 1799 起
台北 - 石垣島：TWD 1599 起
📍韓國航線：
台北 - 仁川：TWD 1199 起
台北 - 釜山：TWD 1399 起
台北 - 濟州：TWD 1399 起
台中 - 濟州：TWD 1399 起
高雄 - 濟州：TWD 1399 起
高雄 - 金浦：TWD 1199 起
阿聯酋航空也推優惠 送價值新台幣4645元的三大景點入場券
低成本航空之外，傳統航空也有優惠活動！阿聯酋航空宣布，即日起至10月11日期間推出優惠活動：凡購買杜拜來回機票、旅行日期於9月24日至12月13日之間且符合資格者，不限艙等皆可獲得總值535迪拉姆（約新台幣4645元）的三大景點免費入場券，包括亞特蘭提斯水上樂園、