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資本結構不轉弱 擴大在歐版圖

留意匯率波動與外匯管制

台泥進軍烏克蘭水泥事業，日前通過授權旗下荷蘭子公司 TCC Group EMEA Holdings B.V.，以不超過7.5億歐元（約台幣272億元）企業價值，收購包含當地第二大水泥公司——Ivano-Frankivskcement（IFCEM）等。標普全球評級及中華信用評等公司近日發布評論，給予信用評等為「BBB-」、展望「穩定」；「twA+」、展望「穩定」。台泥擬收購IFCEM及其子公司、屋頂建材公司Ivano-Frankivsk-Dakh、石膏製品公司KRU Gips與乾混砂漿公司KRU Mix等。標普全球評級（S&P Global Ratings）及中華信用評等發布評論，兩份報告所列的台泥既有信用評等及展望均維持不變。標普指出，有望提升台泥在歐洲的地理區域分散性，並認為台泥可吸收收購所增加的借款，而不致使資本結構顯著轉弱。中華信評也指出，儘管烏克蘭的營運風險升高，此次交易仍可望進一步擴大台泥在歐洲的營運版圖，集團應能在不大幅削弱資本結構的情況下吸收新增借款。台泥擬收購的IFCEM 為烏克蘭第二大水泥生產商，水泥年產能約520萬噸，過去兩年在烏克蘭國內市場市占率約35%至40%。標普及中華信評均指出，此次交易可望進一步擴大台泥在歐洲的營運版圖；若未來烏克蘭進入戰後重建階段，也可能帶來進一步的業務機會。在財務面，兩家信評機構預估，納入此次交易影響後，台泥借款對 EBITDA比率將由截至2026年6月30日前12個月的2.5倍，於 2027至2028年升至約3倍，仍與目前評等水準相符；收購標的本身所產生的EBITDA，也有助於抑制集團整體借款槓桿上升。兩家信評機構同時指出，烏克蘭戰事仍帶來生產、物流、電力供應、資產及人力等潛在風險，匯率波動與外匯管制亦須持續關注。標普報告中分析認為，IFCEM目前營運據點距離主要戰區較遠，迄今受到的營運干擾相對有限。