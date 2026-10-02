我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃偉哲與福永護所長(左1)雙方互贈紀念品。(圖／南市府提供)

日本台灣交流協會高雄事務所新任所長福永護1日偕副所長門野勉拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處長蘇恩恩陪同與會。雙方就未來交流方向交換意見，期待台南與日本有更多合作機會。黃偉哲也提及台南是率全台之先推動台日景點門票互惠，期待在福永護支持下，促進更多物產交流與學生互訪，讓友誼傳承至下一代。福永護首先代表日本台灣交流協會高雄事務所，感謝黃偉哲為熊本地震募款並親赴當地慰問，讓日本感受到台南的溫暖與支持。他回憶，30多年前造訪台南，市民的熱情至今仍令他難忘。黃偉哲首先表示，台南是台灣第一座城市，擁有豐富的歷史文化與熱情好客的市民。台南目前在日本共有22個友誼城市，包括福永所長的故鄉山口縣。黃偉哲也提到台南保有許多日治時期建築，包括裕仁皇太子曾下榻的知事官邸，濱也彌四郎技師參與建設的山上花園水道博物館等，誠摯邀請福永所長走訪，感受台南與日本的歷史淵源。福永護表示，今天上午參訪烏山頭水庫，見到百年水庫及八田與一技師留下的相關建築至今仍妥善保存、持續使用，深感欣慰，未來也會鼓勵日本學生前來參訪，認識台日共同的歷史記憶。他指出，台積電進駐熊本後，日本更加關注台灣的科技與經濟發展，期待促進雙方科技人才與教育交流，開啟雙方更多合作機會。福永護出身於台南的友誼市日本山口縣，曾派駐芝加哥、亞特蘭大等地，並於今(115)年9月24日履新, 黃市長期盼在福永所長支持下,台南跟日本能建立更多合作與交流。