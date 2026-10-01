我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部昨宣布，新版體位區分標準將於10月31日正式上路。役政司長沈哲芳今（1）日指出，目前我國免役率為16%，新制上路後有望降低為8%，增加8%役男，其中5%為常備兵、3%為替代役男，我國每年約9萬名役男體檢，1%約900人，因此役男共增加7200人。新式體位區分標準，常備役維持現行BMI標準16.5≦BMI≦32；替代役則從15≦BMI＜16.5 或 32＜BMI≦35改為分為兩級，替代役A級為15≦BMI＜16.5或32≦BMI≦37.5；替代役B級為BMI＜15或37.5＜BMI≦45；免役體位則是從BMI＜15 或 BMI＞35加嚴為BMI＞45。沈哲芳說，預估2029年役男將近2萬名，比今年多了約3至4千人，所以目前成功嶺都在準備提出房舍整修。預計新制役男最快要等到明年2月上路，如果替代役B體位役男人數不夠，可能會再延後到3月份，要看實際收到的人數，不過役政司已經準備就緒。