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內政部今（1）日部務會報安排各單位報告「國慶大會防災士遊行整備情形」。部長劉世芳表示，國慶是全民共同慶祝國家生日的重要時刻，也是展現臺灣團結力量的重要場合，今年國慶大會，特別規劃全社會防衛韌性遊行梯隊展演，集結公務機關、警政消防、替代役、村里長、保全、宗教團體及人民團體等組成5大遊行梯隊、逾2,500名防災士共襄盛舉，將平時累積的防災能量匯聚於國慶盛會，讓國人看見臺灣面對各項挑戰時，從中央到地方、從公部門到民間社會共同投入防災整備的決心。內政部說明，今年國慶大會特別集結不同領域的中央、地方及民間團體防災士組成遊行梯隊，共分為5大梯隊：第1梯隊由五院等中央機關、中央警察大學及臺灣警察專科學校等公務機關代表組成「公務機關代表梯隊」；第2梯隊由現役及備役替代役男組成的「替代役梯隊」；第3梯隊由村里長與里幹事、民防義警、保全、義消、公寓大廈及山域管理人員組成的「民間團體梯隊」；第4梯隊由宗教團體組成的「宗教團體梯隊」；以及第5梯隊由獅子會、扶輪社、青商會、同濟會等人民團體組成的「人民團體梯隊」。這5梯隊涵蓋公務體系、替代役、基層社區、宗教團體等各行各業，呈現防災工作從平時扎根、共同厚植社會韌性的多元力量。本次國慶遊行隊伍裝扮配備豐富多元，如替代役梯隊身著高機能、高識別度的「新式制服」亮相，並邀請曾投入花蓮馬太鞍溪災情的備役替代役，以「鏟子超人」身分加入梯隊，展現替代役投入災害防救、緊急救護及民防協作的防災量能，目前已逾5萬3,799名替代役取得防災士證照，彰顯替代役平時訓練、災時應變的動員能量。此外，警政署及消防署於展演階段分別規劃警用無人機、維安特勤與各式車輛裝備及警犬隊隨行，並由原民特搜隊、搜救犬及救災人員共同參與，展現警消科技應用與災害應變量能；另於遊行階段邀集警專學生及義警、義消、民防、保全人員組成遊行梯隊，展現全民共同守護家園的韌性與決心。內政部強調，國慶大會是全民共同參與的重要時刻，今年透過遊行梯隊展演讓深耕各地的防災士走上國慶舞臺，讓國人了解防災需要中央、地方與民間社會共同投入、相互支援，並期盼藉由國慶活動，深化全民防災意識與韌性，持續提升臺灣社會面對各項挑戰的應變與復原能力。內政部也邀請國人於國慶日當天為遊行梯隊加油，一同感受全民齊心守護家園的力量。