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機械狗嬌客！卓榮泰起身行舉手禮

借鏡國際經驗 引進無人載具投入救災

行政院長卓榮泰今（1）日主持國家化學物質管理會報，而環境部帶來機械狗現場實際操作演練，對此卓榮泰特別發文表示，「行政院來了兩隻特別的狗狗」，可以協助偵測氣體濃度、判斷危險性，還能搭載機械手臂，進行精細採樣及開門突破等動作，並在會議中特別起身行舉手禮。「行政院來了兩隻特別的狗狗」，卓榮泰說，今天召開國家化學物質管理會報，環境部帶大家認識這兩位特別的工作夥伴，可以協助偵測氣體濃度、判斷危險性，還能搭載機械手臂，進行精細採樣及開門突破等動作。卓榮泰稱，過去國內曾發生多起複合型化學災害，前線救災人員面臨嚴峻考驗。要向第一線消防、救災人員致上敬意，也對在災害事件中罹難、犧牲的人員表達不捨。卓榮泰表示，因此要求各部會借鏡國際經驗，引進無人載具投入救災，以科技降低人員涉險，全面守護救災人員及國人的生命財產安全。同時持續輔導國內廠商研發適合我國需求的救災設備。最後卓榮泰說，環境部主動分享資源、擴大量能，協助各部會化災訓練，落實「政府一體」精神。各部會更要共享防救災資訊與資源，透過平時整備、聯合訓練及緊密合作，才能在關鍵時刻發揮最大的應變效能。