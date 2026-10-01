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吉娃娃成為國家衛隊成員！從軍故事曝光

▲科曼多在訓練時絲毫不遜於其他中大型犬同事，很快適應營區生活，也特別享受團隊合作。（圖／翻攝X@enlace13_）

戴上護目鏡、頭盔出任務！矮小身材跨越障礙毫不遜色

▲科曼多相當受到軍官們的喜愛。（圖／翻攝X@enlace13_）

奇瓦瓦州是品種名稱由來！科曼多為吉娃娃爭光

這個故事或許會讓你刷新對吉娃娃的想法！墨西哥國家衛隊近日公開一名特殊的新成員，一隻名叫「科曼多」（Comando）的吉娃娃，才13個月大就正式加入搜救犬任務編制。身高僅8吋、約20.3公分的牠，全副武裝配備護目鏡、戰術背心、頭盔及頭戴式攝影機，在訓練場上矯健地衝上台階、跨越障礙，迅捷表現毫不輸給大型犬同事，也因此深受部隊成員喜愛，從軍故事曝光更因此紅遍全球，許多粉絲也期待這隻「最迷你英雄」的亮眼表現。綜合外媒報導，科曼多的「從軍」之路，其實始於一個溫柔的理由，約6個月前，牠在北部奇瓦瓦州（Chihuahua）被墨西哥國家衛隊收養，是因為原本飼主年事已高，無力繼續照顧牠，因此將科曼多交由國家衛隊接手。加入衛隊後，科曼多便住在總部基地，跟著軍官們一起生活，甚至還有專門為牠訂製的軍裝上衣及帥氣墨鏡。經過1年多相處，見過許多軍犬的官兵們也大讚，科曼多是他們見過「最聰明、最盡責」的狗之一，不僅很快適應營區生活，也特別享受團隊合作。科曼多雖然體型嬌小，但接受訓練時卻展現出十足活力。上週在墨西哥城訓練場上，牠戴著護目鏡、頭盔，穿上戰術背心並搭配頭戴式攝影機，接連完成衝上台階、跨越障礙等訓練。目前13個月大的科曼多，已開始接受實際任務訓練，未來將投入搜救相關工作。除了訓練之外，牠也會參與典禮、學校活動及社區交流，成為國家衛隊相當受到矚目的特殊成員。科曼多的特殊之處，不只在於外型可愛，據統計，墨西哥國家衛隊目前約有350隻警犬，絕大多數都是德國牧羊犬、拉布拉多等傳統工作犬種，科曼多則是其中體型最小的一隻。因為外型與其他警犬形成強烈反差，科曼多很快成為公開活動中的焦點，甚至曾登上墨西哥獨立紀念日的閱兵遊行，在社群媒體上累積不少粉絲。更巧合的是，科曼多被收養的地點奇瓦瓦州，正是吉娃娃犬種名稱的由來。這隻來自奇瓦瓦州的迷你警犬，如今穿上戰術裝備、接受搜救訓練，也讓原本常被認為體型嬌小、活力旺盛的吉娃娃，展現出截然不同的一面。而「Comando」其實在西班牙語中代表，小小身軀的科曼多也以服從訓練、積極執行任務的好表現，，成為墨西哥國家衛隊最特別的成員。