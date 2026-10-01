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看準餐飲消費已成為卡友高頻且重視的生活場景，觀察近年卡友餐飲消費持續升溫，2023年至2025年國內餐飲簽帳金額累計成長逾3成，國泰世華銀行今（1）日宣布，推出全新「饗美食」餐飲計畫，首波更攜手目前全球服務逾1.1萬間餐廳、台灣知名餐飲訂位平台inline，串聯全台逾80家星級餐廳、特色私廚與人氣名店，提供卡友專屬保留席，讓「訂得到」成為信用卡新權益。2026年台灣米其林星級餐廳85%透過inline接受訂位，國泰世華銀這次就是由inline串聯逾80家合作餐廳，為國泰世華財管貴賓及信用卡友提供專屬保留席，過去一位難求的米其林星級餐廳、熟客制私廚，甚至高人氣預約困難店，都將成為國泰世華卡友「訂得到」的餐飲選擇。國泰世華銀行數據長梁明喬表示，隨著客戶對餐飲體驗的期待提升，信用卡餐飲權益已不再侷限於折扣或點數回饋，熱門餐廳優先訂位、專屬席次及限定體驗等稀缺資源，也逐漸成為卡友重視的服務價值。「國泰世華饗美食」以專屬訂位服務為核心，進一步整合人氣餐飲品牌禮遇及CUBE信用卡系列活動，期望從日常三餐到重要聚餐，都能提供卡友更多元、具差異化的餐飲選擇。inline創辦人于家瓏（Doris Yu）表示，真正懂吃的老饕，口袋名單從來不缺，缺的是訂得到的位子。台灣多數星級餐廳與預約困難名店都透過inline接受訂位，這次與國泰世華攜手，為卡友保留專屬席次並推出限定餐會，讓重視餐飲品味的卡友想訂位時，有專屬的服務；也協助餐廳觸及合適的客群、提升品牌能見度，共同打造消費者、餐廳、平台與銀行多方共好的餐飲生態圈。「國泰世華饗美食 專屬訂位by inline」服務自今日起正式上線，為滿足不同卡友客群餐飲需求，卡友進入專區完成身分驗證後，即可依卡友資格解鎖對應餐廳的專屬保留席，完成次月餐期預訂。國泰世華財富管理貴賓及世界卡友每月11日下午3時起，可優先預訂指定星級名店、特色私廚等高端餐廳專屬席次；每月13日下午3時起，則開放國泰世華全信用卡友預訂星級餐廳、人氣名店及預約困難餐廳，兼顧高端客群的稀缺席次需求，也讓更多卡友享有熱門餐廳訂位服務。這次服務由inline串聯全台逾80家合作餐廳，包括山海樓、好嶼、Ad Astra、元一天婦羅等米其林星級餐廳，以及今年8月開幕的POLUX BY PAUL PAIRET TAIPEI；另有Bouillon 布雍家、金豬食堂等人氣預約困難名店，以及承家私廚、南村｜私廚‧小酒棧等特色私廚料理，讓卡友更有機會「訂得到想吃的餐廳」。同時也攜手推出8場期間限定餐酒體驗「Perfect Pair」。「國泰世華饗美食」餐飲計畫，不只鎖定高端餐飲，也串聯百貨餐飲、大型餐飲集團、連鎖速食與精選特色餐廳，卡友使用skm pay綁定CUBE信用卡，於指定新光三越餐廳及美食街消費累積滿8000元，即贈4000點skm points。同時，攜手王品集團旗下多元品牌，每週四卡友專屬優惠，使用瘋Pay綁定國泰世華信用卡消費享最高11.3%回饋。此外，每月6日、26日下午3時開放小樹點限量兌換美食優惠，擴大餐飲消費布局。