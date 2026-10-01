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美國殖利率上升 學者評估反映美國投資旺

中華經濟研究院今（1）日公布，9月台灣製造業採購經理人指數（PMI）指數達63.4%，較8月上升0.9個百分點，創2021年8月以來最快擴張速度。其中，電子暨光學產業出現些微回檔，但仍舊趨於高位擴張；化學生技暨醫療及基礎原物料產業訂單逐漸升溫，但評估是受到油價推升影響，仍要觀察是否屬於「短多」或是「長多」。9月PMI達63.4%，是近5年來最快擴張速度，中華採購與供應管理協會（SMIT）顧問白宗城報告，電子暨光學產業9月處於62.6%高檔，新增訂單雖連續11個月擴張，但訂單動能明顯走跌，未完成訂單下跌11.7%，存貨指數、客戶存貨均上升，後者甚至達到50%以上的「過高」，顯示下游客戶消化產品速度逐步遞延影響上游製造。他強調，電子業仍受到AI剛性需求影響，但可能進入「高原期」，導致成長出現乏力，但並不代表進入衰退，仍必須要關注後續動能、供應瓶頸與庫存變化。而在電子業訂單動能出現收斂，就由9月化學生技暨醫療產業填補。9月化學生技暨醫療產業的新增訂單攀升至60.0%左右的擴張速度，支撐起整體PMI。白宗城說，廠商反映，這些訂單調升主因是國際原物料上升及擔心地緣政治升溫所帶來短急單，是否可以延續到長期效果，還要再觀察。而在非製造業採購經理人指數（NMI），9月上升至56.9%，進入連續19個月擴張，顯示暑假結束後，9月中秋連假效應、以及國內景氣大好等因素，都持續支撐NMI表現。中經院長連賢明表示，大家過往最擔心就是國內電子業暢旺，是否有辦法延續到其他產業，當NMI已經連續19個月擴張，雖然沒有製造業來得好，但還是高度擴張，估計今年第4季仍然會有好表現。另一方面，美債殖利率持續攀升，所影響層面不僅於美債本身，更是會擴及到美股、匯率，以及美國借貸、消費及投資動能。當美債利率居高不下，是否會影響到台灣製造業表現？中研院經濟所研究員簡錦漢分析，美債利率升高多少都會影響到美國產業，持續上升主因包括美國政府債務上升，及雲端服務供應商（CSP）發債投資。他表示，這回到「雞蛋問題」，就是有需求才有投資，然後殖利率持續上升，但當現在CSP廠商已經進入「AI軍備競賽」，不僅是Meta、OpenAI等相互競爭，還有美國跟中國之間的競爭，「殖利率怎麼上升，都擋不住。」連賢明也說，美債殖利率高反映美國投資需求非常高，而電子產品價格愈來愈高，這不僅僅是油價關係，更多是產品需求很高，而過去大家一直擔心AI泡沫化問題，目前還沒有看到相關跡象。白宗城也補充，AI軍備競賽之下已經變成這些廠商不繼續進步就會被丟下，而台灣廠商所生產的都是稀缺資源，所以即便下游客戶面臨利率變高，他們毛利也就是少一點，即便科技業都懷疑為什麼現在都沒有看到烏雲，但燙傷也是前端客戶端。