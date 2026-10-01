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▲第五屆精工獎加工競賽也於首日同步頒獎，獲獎團隊有機會取得出題企業訂單，（圖／記者金武鳳攝，2026.10.1)

「2026臺中AI應用暨智慧製造展」今天起一連4天在台中國際會展中心登場，第五屆精工獎加工競賽也於首日同步頒獎，競賽由終端使用者依產業需求出題，參賽團隊比拚加工精度、生產效率與品質，獲獎團隊有機會取得出題企業訂單，讓技術競賽與市場需求接軌。今天舉行的精工獎頒獎典禮集結產官研各界代表，立法院副院長江啓臣致詞表示，台中傳產應正名為「精典產業」，透過黑手精神讓隱形冠軍浮上檯面，未來還要結合台中會展二期擴建的「前店後廠」優勢，成火全球產業鏈不可或缺的關鍵夥伴。本屆展會涵蓋AI軟體整合、無人機、自主移動機器人、智慧自動化設備及精密製造等領域，共400攤位，呈現中部製造業導入智慧應用的成果。潭雅神工業廠商協進會也號召20家會員企業參展，透過聯合展示與專人導覽，協助買主尋找合作廠商。精工獎頒獎典禮由經濟部產業發展署主辦、精密機械研究發展中心承辦、潭雅神工業廠商協進會協辦。精密機械研究發展中心表示，競賽以實際加工需求設計題目，考驗團隊運用機台、掌握加工精度及穩定品質的能力，並透過上下游業者交流，促進技術與經驗分享。中心指出，獲獎團隊可獲頒獎狀、獎盃及獎金，參賽團隊若符合指定條件，也有機會直接承接出題企業的加工訂單。這項機制讓業者在競賽中驗證技術，也提供後續合作的可能。臺中市工商發展投資策進會副總幹事王文興表示，精工獎已舉辦5屆，評比不只著重加工能力，也涵蓋生產效率、品質控管及智慧製造整合。企業透過競賽交流技術，有助於了解市場需求，增加合作機會。潭雅神工業廠商協進會創會長黃耀德表示，潭子、大雅、神岡是臺灣精密機械與工具機的重要產業聚落，區內匯集加工廠及上下游供應鏈。中部業者從早期家庭式加工工廠，逐步朝精密加工、自動化與數位科技整合發展，協會也持續透過產官學研合作，協助會員推動數位升級與AI應用。本屆精工獎獲獎名單如可：菁選獎：金舜精密有限公司、名將機械有限公司。優選獎：傳祐精密有限公司、榮隆鐵工廠。佳選獎：金舜精密有限公司、佳泰企業社。智慧製造獎：鴻展鐵工廠、榮隆鐵工廠。新秀獎：翌銘興業有限公司、詮富精密工業有限公司。