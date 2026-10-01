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曾效力中華職棒味全龍內野手曾傳昇，2024年因涉及「德州撲克風波」遭到龍隊開除，黯然離開職棒圈。去年7月一審判決曾傳昇無罪，曾傳昇今（1）日在個人社群上發文表示，已經收到司法判決結果，感謝法律給予他清白，他也能堂堂正正面對家人與朋友。曾傳昇離開職棒後，於2025年9月加入業餘成棒隊新北凱撒棒，延續球員生涯，「26歲，我的棒球路還在繼續。未來不論在什麼位置，我都會繼續用最認真的態度，去回報所有願意相信我的人，我會用百分之百的努力去證明自己。謝謝大家，球場見。」現年26歲的曾傳昇今日在個人社群上發文表示，已經收到司法判決，感謝法律給予他清白，「讓我能堂堂正正的面對家人、和一直以來支持我的朋友。」曾傳昇說，有很多遺憾，但也有很多感謝，「謝謝新北凱撒在我最需要的時候接納我，讓我能繼續留在最愛的紅土上努力。這顆棒球，從來沒有離開過我的生活。」曾傳昇感謝一路上所有選擇相信他，陪他熬過低谷的家人、朋友和球迷，「26歲，我的棒球路還在繼續。未來不論在什麼位置，我都會繼續用最認真的態度，去回報所有願意相信我的人，我會用百分之百的努力去證明自己。謝謝大家，球場見。」回顧整起事件，台北市檢警在2024年1月期間，在士林區一處私宅中破獲非法德州撲克賭場，當場逮獲賭場經營者及13名賭客，而曾傳昇就在賭客名單之中，當時他還效力龍隊。該起事件於8月曝光，龍隊後續召開紀律委員會，決議依球隊規範及選手合約，與曾傳昇終止合約，聯盟當時也依規章祭出10萬元罰款、禁賽10場處分。雖然曾傳昇遭士林地檢署依賭博罪嫌起訴，但全案在2025年7月一審宣判，包括曾傳昇在內的相關被告均無罪；法院認為該案所進行的德州撲克屬限時錦標賽，參賽者須運用判斷、策略等技巧競爭，非單純以「射倖性」決定財物得失，當時判決仍可上訴。曾傳昇生涯在中職一軍累積129場出賽，敲出49安、17次盜壘成功，打擊率1成78。離開中職後，曾傳昇在2025年9月加入業餘成棒，目前效力新北凱撒棒球隊，延續選手生涯。