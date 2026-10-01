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▲這款高性能創能窗，首度將窗戶與第三代鈣鈦礦太陽能結合，是一項顛覆傳統建材思維的創新技術，（圖／業者提供）

來自台中的綠建築品牌風光淨零，攜手光電團隊光翼創新 BILIGHT，今日在日本千葉幕張展覽館發表新一代「高性能創能窗系統」。這項由台灣自主研發製造的革命性產品，首度將窗戶與第三代鈣鈦礦太陽能結合，以顛覆傳統建材思維的創新技術，在展會現場引發日本企業界、消費者與政府單位高度關注。風光淨零董事長吳律謙表示，打破過去只能在建築外部加掛太陽能板的既定限制，台灣研發團隊將全球領先的「柔性可捲收式鈣鈦礦太陽能模組」直接嵌合在中空玻璃內部。這項創新設計讓建築能隨著環境與使用者需求靈活應變：當需要遮陽光與降低眩光時，柔性發電模組可順暢展開遮陽，同步將日照轉化為綠電。在需要開闊視野與自然採光時，模組則能完全收合隱藏。吳律謙強調，這意味著未來的綠建築，不再需要在自然景觀與再生能源之間妥協，真正實現遮陽、調光、節能與創能於一體的生活型態。除了具備先進創能技術，該系統在建築本體的物理防護性能上，更展現台灣極致的工藝水準。窗體採用完全無毒的環保材料，並具備氣密等級二級、卓越隔音、最高抗風壓達 3,600 Pa、水密性 1,750 Pa，以及熱傳導係數 3.5 W/m²·K 等嚴苛規格，在隔音、隔熱與結構安全上無懈可擊，精準契合日本市場對建築品質與細節近乎苛求的完美標準，因而贏得日本市場高度關注。吳律謙強調，這項結合科技與美學成果，代表台灣已成功將太陽能設備內化為建築外殼系統的核心一環。未來團隊將全面鎖定半導體旗艦廠辦、頂級研發中心、企業永續總部及各類智慧商業大樓，積極擴大國際市場佈局。從窗戶開始翻轉能源定義，讓每一棟建築從能源消耗者躍升為潔淨能源的製造者，讓陽光轉化為驅動永續未來的力量，也持續帶領台灣綠色供應鏈在全球市場昂首發光。