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美光於30日美股盤後公布第四財季財務數據，營收達542.29億美元，遠高於市場預期的510.7億美元，較去年同期113.15億美元大增379%；同時預期2027年預估營收約615億美元，調整後EPS為38.15美元，雙雙優於市場預期。外媒認為，接下來可能別指望記憶體價格能下滑。根據wccftech 報導，美光（Micron）與三星（Samsung）、SK 海力士（SK hynix）同為記憶體「三巨頭」，同時也是人工智慧建設浪潮中無庸置疑的支柱。美光剛公布了 2026 財年第四季的財務業績，幾乎在各項指標上都大幅超越了市場預期。報導提到，美光在所有指標上均勝過了市場共識，唯一的例外是下四季度的調後毛利率指引，目前預測為 86.25%，略低於市場預期的 86.40%。報導點出這一關鍵在於，美光的財務長（CFO）剛剛表示，公司目前預計第一季度將是 2027 財年毛利率的底部，並給出指引指出「在 2027 財年剩餘時間裡，第一季度之後的毛利率將會更高，價格漲幅則較為溫和」；因此，美光目前預計 2027 財年的每季營收都將實現逐季成長此外，雖然美光承認在此輪週期中，高頻寬記憶體（HBM）的毛利率低於傳統 DRAM，但公司透露其 2027 財年的大部分產能目前已鎖定在更高的價格上，這將有助於縮小此毛利率差距。此外，美光在財報中披露的資訊還預計 2027 和 2028 年的記憶體與儲存供需狀況，將比 2026 年緊繃得多。即便加上業界額外的 DRAM 無塵室空間規劃，在強勁的需求趨勢（包括來自客戶的新增上修需求）下，仍無法預見供需何時能恢復平衡。美光預計在其 2027 財年上半年投入 250 億美元的資本支出，而下半年的資本支出金額將會更高，增加的資本支出大部分用於建設，其中多數是用於加速在 2028年末及以後實現無塵室空間的供應。wccftech指出，美光最新財報中最有趣的部分，與人形機器人的預期有關。這家記憶體巨頭目前認為，每台機器人將需要約 200 GB 的 DRAM 以及數 TB 的 NAND Flash，並補充道：「到本十年末，實體 AI（Physical AI）可能會成為記憶體和儲存需求的重大推動力。」報導提到，目前對 2030 年人形機器人出貨量的估計，落在 25 萬台到 120 萬台之間；而根據摩根士丹利（Morgan Stanley）的預測，到 2050 年前後，每年出貨量最終將達到 9.3 億台。若按 2030 年預測區間的高標計算，並假設美光的估算正確，人形機器人屆時將消耗 2.4 億 GB 的 DRAM，且此需求規模自此之後只會持續增加。因此，即使 AI 泡沫明天就破裂，美光也已經搭上了下一個焦點，以確保獲利豐厚的列車能繼續平穩前行。