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針對外媒報導中國2028年後的軍事準備，總統府發言人郭雅慧今（1）日表示，自1996年我國進行首度總統直選開始，中國透過武力威脅，施壓台灣人民放棄自由民主的意圖從來不曾停止，而總統直選30年來，作為民主國家，台灣人民捍衛自己珍視的價值與生活方式也從未因為威脅而放棄；他強調，台灣不會因為任何軍事威脅放棄對民主與自由的堅持。路透獨家報導，知情人士透露，美國官員認為，儘管中國國家主席習近平已指示軍方在2027年前做好必要時武力奪取台灣的準備，但中國在2028年前入侵台灣的可能性正逐漸降低；有知情人士指出，若民進黨在2028年選舉中連續第四次執政，尤其是現任總統賴清德成功連任，北京可能在2028年及之後愈來愈傾向使用武力，一名美國官員表示：「如果真的出現這種情況，我認為2028年局勢會變得相當凶險」。對此，郭雅慧表示，近期中國在台海、東海與南海，升溫對第一島鏈民主國家的軍事威脅，恣意破壞區域穩定，已引起各國高度關切區域最大的不確定風險，包括美日韓日前發布聯合聲明，共同反對任何片面改變現狀的行為。郭雅慧指出，面對日益複雜的區域情勢，在賴清德帶領下，我國除了強化自我防衛，提升全社會防衛韌性，也將持續與美國在內所有國際民主友盟緊密合作，致力維持現狀，以實力嚇阻威脅、確保和平，為了國民的自由民主與繁榮福祉，台灣不會因為任何軍事威脅放棄對民主與自由的堅持。