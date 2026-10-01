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雙十國慶將至，今年國慶大會上，內政部安排2500名各領域的防災士參與遊行，身兼慶籌會秘書長的內政部次長吳堂安今（1）日也透露，國歌領唱將由10人領唱，包括人民團體、宗教團體、防災士、警政同仁都會演唱，今年最大特色就是以防災士為主；另外替代役也趁此機會，25年來首度更新制服。內政部今部務會報後記者會宣布，國慶是全民共同慶祝國家生日的重要時刻，也是展現臺灣團結力量的重要場合，今年國慶大會，特別規劃全社會防衛韌性遊行梯隊展演，集結公務機關、警政消防、替代役、村里長、保全、宗教團體及人民團體等組成5大遊行梯隊、逾2,500名防災士共襄盛舉，將平時累積的防災能量匯聚於國慶盛會，讓國人看見臺灣面對各項挑戰時，從中央到地方、從公部門到民間社會共同投入防災整備的決心。役管中心官員表示，結合此次國慶大典遊行活動，替代役也是25年來首度換新制服，以黑色上衣、墨綠色長褲搭配，採用高透氣、吸濕排汗以及防潑水的彈性功能布料所製作。並且兼顧了肢體伸展以及確保執勤安全以及各項勤務的需求性。此外，新式制服，上衣上面也特別增加了有 EMT-1 防災士以及志願服務三證照的認證臂章，還有替代役新式的徽章，另外小帽也具備高透氣性、配戴舒適；也配發高強度、支撐力的戰術腰帶，以及拉鍊設計、方便穿脫的黑色半筒勤務靴，具備保護腳踝、防潑水的效能，以及透氣內裡、穿著舒適等功能。至於備役人員，身穿備役背心，前後都有設計多功能口袋，左右胸前配戴替代役徽章和三證照徽章，背心背後有替代役備役字樣，並增加反光條提高夜間能見度，同時有遮陽良好的戰術帽子、配發防刺穿的防割手套，增加人員勤務安全性。