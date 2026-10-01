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▲莆田是來自新加坡的米其林中餐廳品牌，目標單月營收600萬。（圖／記者張乃文攝）

曾連續7年榮獲新加坡米其林一星肯定的「莆田 PUTIEN」今（1）日正式在台北大巨蛋開幕，成為在台最大旗艦店；也預計單月目標可達600萬。歷時9個月的等待，「莆田 PUTIEN」今日正式在大巨蛋商場正式開幕，旗艦店共118坪，王品集團鍋類事業群總經理呂意真形容這是「好事多磨」。莆田大巨蛋店也推出貴妃花雕蝦、鹽焗午仔魚、御燒白鰻煲仔飯等5道新菜。呂意真提到，大巨蛋本身匯聚商場消費者、球賽、演唱會歌迷等多元且高潛力的客群結構。而莆田本身是來自新加坡的米其林中餐廳品牌，在大巨蛋開店後，「目標單月600萬沒問題」。對於新菜色的研發，呂意真指出，在台灣莆田研發菜色都需要與總部討論，而此次也調整了新菜的味道，是新加坡本店的行政主廚陳光林特別研發，他常會特地到台灣的傳統市場找靈感，像此次新研發的鹽焗午仔魚就是主廚利用「當季食材」所設計的。呂意真也說，過去莆田在SOGO時，主要是以家庭客、約40歲左右的族群，更有不少回頭客。一般而言，中餐約3個月或3個半月就會回流一次，但莆田可達到約2.7、2.8個月就回流。因為莆田菜系是非常需要火候的功夫菜，培養爐子手是不容易的事情，展店規劃上，呂意真直言，像是大巨蛋店的點位是非常難尋得的，因為莆田要成為中餐示範店，相對會更謹慎的選擇開店，未來也考慮與百貨公司或購物中心合作。呂意真說，莆田也希望持續擴大客群，了解客人聲音，除了阿公、阿嬤、長輩們喜歡，還有30多歲的年輕客群等，都能一起喜歡莆田的菜色。