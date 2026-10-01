我是廣告 請繼續往下閱讀

北風前緣最快今晚報到！鄭明典揭成因：冷空氣舉起暖空氣

▲鄭明典指出，從衛星雲圖看到台灣北方有一條穩定向南移動的雲線，這是北風南下後，冷空氣舉升前方暖空氣所形成的積雲線。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明天天氣搶先看

怕熱的朋友終於等到了！前中央氣象局長鄭明典提醒，北風前緣已逐漸接近台灣，若依照目前雲線移動速度推估，今（1）晚9點左右就會接觸台灣北海岸，明（2）日早上北部天氣將明顯轉涼。鄭明典在臉書發文表示：「北風前緣快到台灣了！」他指出，從衛星雲圖可以看到，台灣北方有一條穩定向南移動的雲線，這是北風南下後，冷空氣舉升前方暖空氣所形成的積雲線，在衛星雲圖上相當容易辨識。中央氣象署也表示，第一波東北季風會在明天報到，東北部有陣雨並有局部大雨，桃園及東部也有零星短暫陣雨，午後南部及山區則有局部短暫陣雨，不過週六就會減弱。中央氣象署表示，10月2日（週五）東北季風增強，北部及東半部轉雨，氣溫略降。基隆北海岸及宜蘭有局部大雨，桃園以北、花蓮及各離島也有短暫雨；新竹以南多雲到晴，午後山區及嘉義以南地區有雷陣雨，並可能出現較大雨勢。氣溫方面，桃園以北及宜花地區略降，但高溫仍接近30度，其他地區中午前後仍較炎熱。