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▲網友紛紛發揮創意創作，在網路掀起討論。（圖／threads）

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（30）日與總統賴清德合體，宣布啟動「台北大洋流」計畫，推出「洋流號」車掃宣講及官方LINE「船員證」，上線僅約一天，今（1）日下午登錄人數就突破10萬；另一方面，競選主視覺爆出AI輔助繪圖爭議，沈伯洋當晚即公開說明並宣布停用圖片，後續反而吸引不少民間創作者自發繪圖響應，意外掀起另一波「洋流創作潮」。「大洋流計畫」結合線上、線下的循環選戰，只要加入官方LINE並完成帳號綁定，即可領取「船員證」，使用AR「洋流望遠鏡」、「洋流雷達」掌握車掃位置，以及「未來航線」接收行程通知。計畫上線後，包括前總統蔡英文在內，不少網友陸續在社群曬出「船員證」，短短約一天，登錄人數即突破10萬。另一方面，大洋流主視覺公布後，其中一張以日系熱血動漫為風格的圖片，被網友質疑使用AI生成。沈伯洋當晚就在「市長，你給我聽好了！」快閃活動中主動回應，坦言團隊確實委託繪師創作，過程中也使用AI工具輔助；至於AI應如何使用、界線到哪裡，都值得進一步討論，因此團隊決定「不再使用這張圖」。爭議發生後，沈伯洋與團隊迅速說明並停用圖片，社群上也出現意外發展。不少繪師與網友開始自發創作「大洋流」相關作品，並在個人社群分享，各式不同畫風接連出現，引發網友轉發、蒐集與討論，意外形成一場民間創作接力，讓「大洋流」話題持續延燒。