我是廣告 請繼續往下閱讀

▲氣象署表示，本週末東北季風接連影響，北部及東半部轉為有雨天氣。（圖／NOWnews資料照）

週五東北季風增強 北東轉雨、基宜有較大雨勢

週末東北季風減弱！迎風面水氣仍多

▲東北季風增強，北台灣、東北部降雨增多，宜蘭、基隆北海岸慎防較大雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下週一第二波東北季風來襲！北東再轉雨轉涼

秋老虎終於要休息了！中央氣象署今（1）日傍晚發布本週末及下週一天氣預報，提醒接下來將有兩波東北季風影響台灣，分別在週五及下週一增強，桃園以北及東半部天氣將明顯轉變，除了降雨增加，氣溫也會逐漸下降。氣象署表示，這幾天在台灣各地「串門子」的秋老虎接下來將暫時休息，東北季風接連影響，尤其桃園以北、東半部地區感受較為明顯。沿海風浪也將增強，前往海邊活動或從事海上作業的民眾，應留意安全。10月2日（週五）東北季風增強，北部及東半部轉為有雨天氣，氣溫也略降。基隆北海岸及宜蘭有局部大雨，桃園以北、花蓮及各離島也有短暫雨；新竹以南則為多雲到晴，午後山區及嘉義以南地區有雷陣雨，局部可能出現較大雨勢。本週末氣溫方面，桃園以北及宜花地區略降，但高溫仍接近30度，其他地區中午前後仍較為炎熱。10月3日（週六）東北季風減弱，但迎風面水氣仍多，東半部及大台北地區仍有短暫陣雨，其中基隆、宜蘭雨勢仍較明顯。其他地區及各離島則以多雲到晴為主，南部及其他山區午後有局部短暫陣雨。氣溫情況與週五相仿，北部及宜花地區白天較不炎熱，但中南部中午前後氣溫仍偏高。10月4日（週日）水氣逐漸減少，東半部仍有局部降雨，但雨勢減緩；西半部轉為多雲到晴，午後山區則有局部短暫雨。澎湖、金門及馬祖也容易出現局部短暫陣雨。隨著降雨減少，整體天氣逐漸轉好，氣溫也會略微回升。10月5日（週一）第二波東北季風再度增強，北部及東半部地區轉為陰雨天氣，基隆北海岸及宜蘭雨勢較為明顯。中南部雲量也會增多，南部及山區午後有陣雨。北部及宜花地區天氣轉涼，其他地區則有較大的日夜溫差，早晚開始出現涼意。下週二（6日）至週四（8日），東北季風持續影響，10月6日北部及東半部仍有局部短暫雨，7日、8日天氣則逐漸轉乾。下週氣溫方面，夜間及清晨約20至23度，早晚已有明顯涼意，民眾可依自身體感適時增添衣物。此外，東北季風影響期間沿海風浪也會增強，前往海邊或從事海上活動時務必留意天氣及海象變化。