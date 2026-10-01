「走路種花」的皮克敏風潮，從手機遊戲延伸至角色收藏。傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」，2日於新光三越台中中港店6樓開幕，除販售Nintendo Switch及Nintendo Switch 2主機、遊戲，也引進皮克敏、超級瑪利歐及動物森友會等角色周邊，提供玩家選購。
今年《Pikmin Bloom》在台灣掀起散步種花熱潮，玩家透過日常步行累積步數、培養皮克敏，並蒐集不同造型的角色，讓通勤、逛街與散步多了遊戲樂趣。這股結合生活習慣與角色收集的風潮，也讓皮克敏成為任天堂商品中受到關注的角色之一。
傑仕登為台灣任天堂代理商，此次進駐台中中港店，販售內容涵蓋主機、遊戲軟體與授權商品。角色陣容除皮克敏外，還包括超級瑪利歐、薩爾達傳說、斯普拉遁及動物森友會；周邊商品則有模型、絨毛布偶與生活雜貨，讓消費者依遊戲與收藏喜好選購。
配合開幕，10月2日至31日購買任一商品、不限金額，可獲超級瑪利歐水晶轉印貼紙一份；購買Nintendo Switch 2主機一台，贈送主機造型壓克力吊飾一個；購買Nintendo Switch 2主機搭配一款Nintendo Switch 2或Nintendo Switch系列遊戲軟體，則可獲問號磚塊陶瓷杯墊一個。
開幕首個周末也安排《瑪利歐賽車世界》體驗會，10月3、4日下午2時至晚間8時，民眾可到店試玩，參與體驗可獲禮物一份。從皮克敏角色周邊到賽車遊戲試玩，店內結合商品選購與遊戲體驗，為台中玩家增加一處交流與接觸任天堂作品的據點。
傑仕登Facebook：https://www.facebook.com/justdan.taiwan
傑仕登官方網站：https://www.justdan.com/tw
新光三越 台中中港店 Facebook：https://www.facebook.com/skm200
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傑仕登為台灣任天堂代理商，此次進駐台中中港店，販售內容涵蓋主機、遊戲軟體與授權商品。角色陣容除皮克敏外，還包括超級瑪利歐、薩爾達傳說、斯普拉遁及動物森友會；周邊商品則有模型、絨毛布偶與生活雜貨，讓消費者依遊戲與收藏喜好選購。
開幕首個周末也安排《瑪利歐賽車世界》體驗會，10月3、4日下午2時至晚間8時，民眾可到店試玩，參與體驗可獲禮物一份。從皮克敏角色周邊到賽車遊戲試玩，店內結合商品選購與遊戲體驗，為台中玩家增加一處交流與接觸任天堂作品的據點。
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