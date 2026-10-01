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▲AI來了美媒點名：這6種工作最危險（圖／路透社／達志影像）

AI浪潮席捲全球，上班族對「被機器取代」的焦慮持續升高。求職平台Resume Now調查發現，高達67%的美國勞工將AI視為未來的職涯威脅，約半數受訪者更擔心自己的飯碗不保。美媒《GOBankingRates》根據美國勞動統計局（BLS）就業預測、世界經濟論壇（WEF）報告及多項自動化風險研究，整理出未來10年可能面臨大幅萎縮的6大職業。根據求職分析網站「Will Robots Take My Job」，資料輸入員的工作重複性極高，未來10年自動化風險相當高，預估職缺減少26%。如今AI不僅能快速完成打字排版、數據核對，還具備強大的圖片文字辨識能力，對企業來說既能壓低人事成本，精準度也勝過人工，使這項職業首當其衝。在法規收緊、行銷模式轉變與技術發展的夾擊下，電話行銷人員預估減少22%。現在的AI語音不僅能照稿推銷，語調甚至擬真到難辨真假。加上美國「拒接電話登記名冊」（Do Not Call Registry）普及，民眾也習慣拒接、封鎖陌生來電，許多企業已將預算轉向線上廣告與社群溝通。隨著企業加速「無紙化」，檔案由紙本轉向數位歸檔，人工分類整理卷宗的需求直線下滑。各類資料庫在AI工具協助下，能瞬間完成搜尋與自動分類。美國勞工統計局也指出，「自助搜尋系統」日趨成熟，是推動傳統檔案管理員加速退場的因素之一。美國銀行家協會調查顯示，已有54%的民眾偏好使用行動網銀處理各類業務。雖然短期內臨櫃人員不會完全消失，但分行精簡人力已成趨勢，業者正大舉引進具視訊功能的智慧自助機台與高科技ATM，多數日常金融業務民眾都能自行完成。從超商、超市到大型量販店，自助結帳機隨處可見，雖然仍有部分消費者偏好人工服務，但企業對收銀員的招募需求已明顯縮水。美國勞工統計局指出，除了實體通路自助化，電商蓬勃發展也衝擊收銀職缺，預計到2034年，美國收銀員人數將減少逾31.3萬人。世界經濟論壇（WEF）最新報告，將郵政臨櫃人員列為2030年前衰退速度最快的工作之一。隨著通訊全面轉向網路，郵政系統也高度數位化，購買耗材、列印寄件單據、預約收件等服務都能在家完成，親自跑郵局櫃台的需求持續下滑。以上也是美媒整理出未來10年可能面臨大幅萎縮的6大職業，在AI浪潮下必須趁早轉型。