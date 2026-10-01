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▲國泰金控以「以人為本，科技賦能」的人才發展策略，從AI能力培育、跨世代共融到友善家庭制度，持續完善人才發展環境，獲《天下學習》主辦的「2026天下人才永續獎」金融組第二名。（圖／國泰金控提供）

高齡化、少子化及AI快速發展，正改變企業人才結構與工作模式，如何兼顧人才培育、員工福祉與職涯發展，成為企業永續經營的重要課題。國泰金控以「以人為本，科技賦能」的人才發展策略，從AI能力培育、跨世代共融到友善家庭制度，持續完善人才發展環境，獲《天下學習》主辦的「2026天下人才永續獎」金融組第二名，在「勞動條件遵循、獎酬與報酬、人才組成、人才投資與成長、人才福祉與健康職場、多元平等與共融」6大評選構面獲得肯定，透過科技賦能與制度支持雙軌並進，回應人才結構與工作模式轉變帶來的新挑戰。面對AI浪潮帶來的工作模式改變，國泰金控以「AI準備度調查」掌握員工需求與挑戰，並依據不同能力基礎規劃AI學習地圖，協助員工培養「AI力」。同時，透過AI Demo Day及AI Hackathon等跨公司交流與實作平台，促進內部經驗分享與應用擴散。根據今（2026）年度「AI準備度調查」結果，93%的員工認為AI能為工作帶來整體效益，89%認同AI有助提升工作品質與效率，反映員工對AI應用的正向態度，也凸顯企業在推動數位轉型的同時，持續投入人才培育的重要性。在職場文化面向，國泰金以「Place for All」為核心理念建構「國泰共融小鎮」，透過資源佈建與制度支持，打造具心理安全感的職場環境，讓不同世代背景及人生階段的員工都能安心發展。其中，「解憂聊天室」採匿名投稿方式蒐集員工生活中的各類議題，由主持人與專業心理師共同對談，協助員工認識情緒與壓力來源，提供實用的調適與自我照顧方法，讓心理支持融入日常生活。在家庭照顧面向，國泰金推動「減速不脫隊、育嬰留停不停權」舉措，除了協助員工在育兒及家庭照顧階段可以彈性調整工作步調之外，也可持續獲得學習資源及EAP（Employee Assistance Program）員工協助方案支持，兼顧家庭與職涯發展。同時，為支持員工職涯不中斷，國泰金控響應勞動部今年元旦上路育嬰留停「以日申請」新制，更優於法令將「以日申請」留停期間計入年資；今年上半年，國泰金控有育嬰留停需求的員工中，超過40%選擇「以日申請」，高於同期全台平均。國泰金相信，唯有讓員工在不同人生與職涯階段都能獲得支持與成長，才能實現人才與企業永續，未來將持續以「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神，攜手客戶、員工與社會，朝更具韌性與永續的未來邁進。