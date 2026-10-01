詹皓晴賽後混彩區受訪一度淚崩，喊話「希望中華隊要團結，我們才會有更好的成績」，結果一旁受訪的張帥也嚇到，「我現在是笑著，你們倆個怎麼這樣呢？才剛剛開始，姐妹們加油！」

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詹皓晴保底銅牌 賽後受訪突淚崩

所以不管今天0：0還是第三盤10：10，我們都是全力拼的心態，去應對這場比賽。

我目前打亞運都有拿到獎牌，今天這場勝利真的很開心、也很謝謝芳嫺一起拚到最後。

詹皓晴想守護中華隊獎牌 賽後居然淚崩

才剛剛開始

詹皓晴、吳芳嫺出戰名古屋亞運女雙8強，迎戰中國隊第一種子張帥、郭涵煜，拚戰至超級十分、歷經多次延長賽後擊敗對手，挺進女雙4強、確定保底獎牌。讓詹皓晴破涕為笑。「整場比賽真的非常激烈，從昨天知道我們對手之後，我們兩個就已經有講好，今天一定是非常艱難的比賽。」聊到本場比賽，詹皓晴坦言，「「看到那個籤表的時候，其實我們就覺得其實籤還蠻硬的。」詹皓晴隨後說到擊敗頭號種子晉級四強，等於保底銅牌之後，突然哽咽說道，自己真的很希望可以幫中華隊拿到獎牌，「詹皓晴想了一下說道，「中華隊就是要團結，我們才會有更好的成績。」隨後一度泣不成聲，讓混彩區另一邊等待中國媒體訪問的名將張帥也嚇到，大力幫她鼓掌並開玩笑說「怎麼激動了呢？」隨後向詹皓晴大喊，「我現在是笑著呢，你們倆個怎麼這樣呢？，姐妹們，加油！」詹皓晴破涕為笑，隨後回應，「要打贏妳太不容易了。」詹皓晴女雙晉級後，休息90分鐘後，即將於日本時間晚上21：30分，繼續打混雙8強賽事。