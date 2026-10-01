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▲新華衛全球校友聯盟第6屆第3次會員大會暨理監事會議。（圖／香港新華衛管理學院提供）

2026年世界台灣商會聯合總會日前在高雄舉辦活動，吸引來自全球六大洲逾千名台商企業家參加。適逢各地企業領袖齊聚高雄，比利時國立列日大學與香港新華衛管理學院亦在高雄林皇宮舉辦第三十屆國際學術研討會，並結合新華衛全球校友聯盟第六屆第三次會員大會暨理監事會議，同時安排兩場專題演講，從企業實務面向切入，帶領世界台商迎接AI新浪潮。國際學術研討會以「AI浪潮下企業之契機與戰略規劃」為主題，探討人工智慧如何改變工作、產業鏈與企業競爭方式。首先由百事威集團副董事長、列日大學EDBA博士生鄭皓仁以「人工智慧時代的要素重新定價：從工作替代到經濟鏈重組」為題，分析AI對人才與產業分工的影響；接著李志偉教授以「從自動化到智慧化：AI如何重塑企業動態能力與競爭優勢」為題，討論企業如何把技術導入轉化為長期競爭力。研討會並安排八位博士生發表期刊論文，由學者與產業人士評論。研究與實務相互檢視，是新華衛舉辦國際學術研討會的重要用意，讓企業經營的真實問題成為研究起點，再從研究成果尋找可行的管理思路。校友聯盟會議也討論港澳大灣區校友會籌備、全球校友學術分享及商情交流，串連不同地區台商的知識與人脈。香港新華衛管理學院由林育賢博士與執行長徐婉婷共同創辦，自1990年起引進歐美管理課程並推動華文高階管理教育，回應華人企業主與專業經理人接軌國際知識的需求。學院與列日大學HEC管理學院合作，開設EMBA高階企業管理碩士、EDBA高階企業管理博士等課程；面對AI浪潮，進一步推出EMDT數位轉型碩士課程，實體教室與結合遠端線上教學。香港新華衛管理學院執行長徐婉婷指出，期盼透過國際學術交流與全球校友網絡，讓六千多名全球校友群也是全球知名企業家，持續累積新知，讓台商在變局中交換經驗、辨識新契機，思考企業下階段的發展方向，以管理創造價值、以研究提升決策，善用新時代的工具AI開啟企業未來。