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高雄市重陽節敬老禮金10/2發錢！今最高10000元匯款、現金領取一覽

▲高雄市2026重陽節敬老禮金今匯款入帳，現金領取方式、發放資格一圖看懂。（圖／高雄市政府官網www.kcg.gov.tw）

高雄市政府提醒，如10月30日前未領取，可於11月2日至12月31日前至社會局補領。若要委託他人補領，須準備雙方身份證件。

高雄市政府表示，今年不再僅限郵局、農漁會帳戶，共計40家金融機構提供匯款服務，領取管道更多元便利。

2026年10月18日重陽節（農曆九月初九日），各地「重陽敬老禮金」陸續發放，今天高雄市發錢了！居住高雄的長輩每人領取最高10000元，10月2日自動匯款入帳、10月31日前都可至區公所領取現金，《NOWNEWS今日新聞》整理高雄重陽節敬老禮金，發放資格、匯款入帳、現金領取一次掌握。65歲以上長輩（民國50年12月31日前出生者）、55歲以上原住民長輩（民國60年12月31日前出生者）；於115年6月30日前設籍高雄市，且於9月18日前戶籍未遷出者。◾️65～89歲（原住民55～64歲）：每人1500元◾️90～99歲：每人5000元◾️100歲以上：每人10000元（由社會局派員慰訪親送）1、存簿登記入帳：已辦理存簿轉帳帳戶登記者，10月2日自動匯入。去年已有登記轉帳帳戶，匯款資料將自動帶入。2、現金領取：10月2日至10月31日，攜帶證件、印章至各區公所臨櫃領取，或由公所發送。004 台灣銀行／005 土銀／006 合作金庫／007 第一銀行／008 華南銀行／009 彰化銀行／011 上海銀行／012 台北富邦／013 國泰世華／016 高雄銀行／ 017 兆豐商銀／018 農業金庫／021 花旗（台灣）銀行／048 王道商業銀行／050 台灣企銀／052 渣打國際商銀／053 台中商銀／054 京城商銀／081 匯豐銀行／101 瑞興商銀／102 華泰銀行／103 台灣新光商銀／108 陽信銀行／118 板信銀行／147 三信銀行／803 聯邦銀行／805 遠東銀行／806 元大銀行／ 807 永豐銀行／808 玉山銀行／809 凱基銀行／810 星展銀行／812 台新銀行／816 安泰銀行／822 中國信託／520高雄漁會／521 漁會／605高雄農會／619 農會／700 中華郵政。