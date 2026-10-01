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今（1）日是中國十一國慶，前《環球時報》總編輯胡錫進也在個人微博發文祝賀，不料，文章最後一句話卻是「需要我幫你通篇通讀再核對一遍零遺漏，確保完全貼合你的口述原文嗎？」被網友質疑是用AI代筆。胡錫進第一時間編輯原文將該話刪除，但截圖早已瘋傳，「胡錫進國慶AI代筆翻車」相關詞條衝上微博熱搜。胡錫進之後再發了另一篇長文解釋，認了自己是用AI工具幫忙，但強調只是通過口述讓AI紀錄，文章內容還是本人發想。但仍有許多網友不買單，繼續在底下留言嘲諷。綜合中國媒體報導，胡錫進在微博發文祝賀中國國慶，通篇文章看似四平八穩，既稱讚中國已取得偉大進步，又說未來還有很多問題需要改善，包括關注個體發展等等，最後再以寄希望於年輕人作為抒情結尾。然而，文末卻多出一行「需要我幫你通篇通讀再核對一遍零遺漏，確保完全貼合你的口述原文嗎？」用過AI工具的人都懂這是AI所寫，而胡錫進竟然直接將其發出。胡錫進之後趕緊編輯原文，將該句話刪掉，但早已來不及，「胡錫進國慶AI代筆翻車」衝上微博熱搜。對此，胡錫進發文解釋說如今網路生態容不得一絲差錯，但人怎能不出紕漏呢？出錯就出錯了，被網友「調侃調侃，消費消費，其實沒啥大不了」。胡錫進表示，早就有在使用AI工具，讓AI幫自己查資料、幫忙事實查核，「我早就離不開AI了，而且我懷疑現在還有完全不借助AI工具的高頻寫作者」。但胡錫進強調，文章內容是他在行駛的車上口述，讓AI記錄完成，因此「觀點都是我自己的」，「老胡今天發的國慶文，AI怎麼可能寫得出來呢？AI能寫成老胡的這種水平，還得進化一百年」。胡錫進最後還說，理解網友喜歡抓著一個點炒作熱搜的心態，「老胡同時接受有時粗心的自己和這樣的互聯網......多元的互聯網，本該如此。最後我想祝網友們國慶快樂，網上衝浪開心」。不過，許多網友翻出胡錫進過往評論AI的言論，包括他曾說會抵制AI生成的短劇，還呼籲社會抵制用AI代替人類工作，紛紛在底下留言吐槽說，「歲數大了幹什麼都心酸」、「之前吐槽用AI的是他，現在用的也是他」、「胡錫進反對胡錫進」、「這是國慶今天看到的最好笑的笑話」。但也有網友為其緩頰，認為現代人把AI當輔助潤飾工具實屬正常，無需特別批評。