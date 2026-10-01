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▲「2026校園廉政宣導活動－校園午餐守護者」系列巡迴活動，透過趣味短劇與互動遊戲，把廉潔誠信融入孩子熟悉的午餐情境。（圖／高市府教育局提供）

校園午餐不只要吃得營養，更要吃得安心、吃得誠信！高市府教育局今年推出「2026校園廉政宣導活動－校園午餐守護者」系列巡迴活動，透過趣味短劇與互動遊戲，把廉潔誠信融入孩子熟悉的午餐情境；首站前進大樹區水寮國小與大樹國小，讓孩子從「吃午餐」學會「守誠信」。活動以生動活潑的「廉政短劇」揭開序幕，由正直的「阿誠師傅」對上黑心供應商「歪哥老闆」，劇情透過拒絕劣質食材、堅守專業良知等情節，讓學童看見面對誘惑時，選擇誠信的重要性。短劇也帶出「不造假、不欺騙」六字餐飲專業精神與倫理箴言，將抽象的廉潔概念轉化為孩子看得懂、記得住的生活故事。短劇結束後，學童接著化身「廉政小達人」，參與全場是非判斷的「廉政互動小遊戲」。活動設計多種校園午餐與餐飲情境，讓孩子在模擬選擇中思考「這樣做對不對？」學習辨識不當行為，也練習在面對誘惑時勇敢說「不」，從遊戲中建立正確的倫理觀念。「2026校園廉政宣導活動－校園午餐守護者」系列巡迴活動首站9月30日在大樹區水寮國小、大樹國小舉行，參與活動的小朋友表示，原本以為廉政教育會很嚴肅，沒想到透過短劇和遊戲這麼有趣；看完阿誠師傅拒絕不好的食材後，也更了解做事情不能為了方便而欺騙別人。教育局表示，校園是培養品格與價值觀的重要場域，期盼透過寓教於樂的宣導方式，讓孩子從每天接觸的校園午餐出發，理解廉潔、誠信與責任的重要性，將「不造假、不欺騙」的精神落實在生活中，同時持續結合戲劇、遊戲及多元創意方式，推動廉政教育向下扎根，讓誠信成為學生們成長路上的重要品格力量。