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效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙，在經過7月腰部手術後，睽違115天重返一軍，今（1）日獲得中繼登板的機會，面對東北樂天金鷲隊，徐若熙主投1局無失分，僅用11球，被敲出1支安打，最快球速157公里，防禦率下修至4.83。軟銀隊此役火力全開，前4局就攻下7分奠定勝基，終場就以8：2輕取樂天隊，拉出一波6連勝。徐若熙今日重返一軍，這是他繼自6月8日下二軍後，睽違115天再度重返一軍舞台，被日媒視為軟銀隊季後賽的「秘密武器」。這次回到一軍，徐若熙進入軟銀隊牛棚，監督小久保裕紀表示，「當先發投手狀況不理想，在輸掉會造成重傷害的關鍵時刻派徐若熙會很有趣。」此舉的主要目的，是為了強化季後賽的牛棚戰力。軟銀隊今日作客仙台，交手樂天隊，徐若熙在今日8局下領先時獲得登板機會，面對首棒打者阪上翔也，徐若熙第1球就飆出157公里的速球，隨後讓打這擊出三壘滾地球出局，抓到回歸一軍後的第1個出局數。不過徐若熙被第2位打者中島大輔擊出二壘安打，面對得點圈危機，徐若熙讓宗山壘、黑川史陽接連擊出飛球出局，順利化解得點圈失分危機。9局下軟銀隊換投，由木村光登板關門，徐若熙完成此役投球任務，中繼1局無失分，共用11球，被敲出1支安打，沒有三振與保送，最快球速157公里，防禦率下修至4.83。軟銀隊此役打擊火力全開，前4局皆有分數進帳，早早就取得7：0領先。也讓先發投手上澤直之輕鬆投滿7局才退場，終場軟銀隊就以8：2輕取樂天隊，拉出一波6連勝。