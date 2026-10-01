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▲9m88（如圖）在《女孩》中展現精湛演技，但卻沒能入圍本屆金馬獎，成為最大遺珠之一。（圖／翻攝自9m88﻿ FB）

第63屆金馬獎完整入圍名單已在今（1）日全數公開，舒淇以《女孩》無懸念入圍「最佳新導演」的獎項，而金馬執委會執行長聞天祥也公開了入圍內幕，這次入圍影后的竟沒有台灣演員，宋芸樺、9m88也成為本屆「最佳女主角」的最大遺珠，「最佳男主角」方面的遺珠則是春風和馮德倫。金馬執委會執行長聞天祥，在公布入圍名單的記者會尾聲現身，透露這次評審選出入圍名單的內幕。影后方面，他表示評審認為袁澧林在《第四幕》中的演技展現驚人爆發力；鍾雪瑩於《善男信女》中，把奧客模樣表現的非常傳神；梁翠珊在《謊言生活》中演活無法公開出櫃的女同志；余香凝則在《雙囍》中完美演出對未來先生的反應改變，皆展現出精湛演技。而本屆遺珠則是在《告別的年代》從少女演到熟女的宋芸樺、在《女孩》演出在命運與現實中痛苦掙扎的9m88，以及《泥娃娃》的香港演員蔡思韵。最佳男主角方面，評審指出劉冠廷在《雙囍》中，完美演出新郎與兒子兩個身分的痛苦；戴立忍在《功夫》遊走於嚴肅和癲狂的雙重極端性格；阮經天《狂忘警探》將追案警探與漸漸忘記一切的反差細膩呈現；陳澤耀雖然在《黑潮》沒有太多對白，但精湛演技讓大家印象深刻；楊偉倫則在《善男信女》細膩演出了生存的困境。而影帝的遺珠，則是《死亡賭局》的春風、與《第四幕》的馮德倫，他在片中完美演出東山再起的編導，不管是外貌與演技都備受稱讚。雖然馮德倫沒能入圍，但他的妻子舒淇則以《女孩》毫無懸念入圍「最佳新導演」的獎項。曾以該片站上釜山國際影展、威尼斯影展等國際舞台的舒淇，這次將與洪玉桔《泡泡糖女孩》、解孟儒《泥娃娃》、周彤《謊言生活》、楊兩全《善男信女》等人一同角逐，外界也非常看好她可以再度奪下獎項。