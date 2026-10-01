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韓國情報機構「國家情報院」於 30 日透露，北韓領導人金正恩目前的健康狀況被評估為「極度肥胖」，體重達140公斤。而金正恩的飲食狀況，也被過去國際會議上的廚師披露。根據法新社報導，金正恩不僅抽菸抽得很兇，長期以來也一直處於肥胖狀態。若他突然猝逝，恐將引發北韓最高權力繼承問題，並對北韓這個擁核國家的體制穩定性造成衝擊，因此其健康問題長期受到國際社會高度關注。韓國議員尹建永援引國家情報院的報告指出，金正恩的健康狀況已被歸類為極度肥胖，體重估計已超過 140 公斤。報告指出，雖然金正恩被列為「心血管疾病的高風險群」，但他仍能小跑上樓梯，在肢體活動方面完全沒有問題。此外，報告也提到「由於有專屬醫療團隊持續進行監測，因此研判目前尚未出現健康問題的徵兆」。關於金正恩的健康疑雲，最著名的是在 2020 年，他當時缺席了已故北韓首任最高領導人金日成主席的誕辰紀念日（太陽節）慶典，並從公開視野消失了約 20 天，當時曾引發他在術後病危的傳言。聯合國北韓人權問題特別報告員薩爾蒙（Elizabeth Salmón）在今年 2 月提出，慢性糧食短缺是北韓當前最主要的人道關切事項之一。然而，曾於 2019 年越南河內「川金會」期間與金正恩兩名專屬廚師共事的河內大都市飯店總廚史瑪特（Paul Smart）於同年證實，金正恩偏好三分熟（rare）的肉類與頂級食材。史瑪特指出，金正恩對於美食相當講究，極為青睞魚子醬、龍蝦和鵝肝等奢華食材，並且非常懂得享受佳餚。