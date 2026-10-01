我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臨盆前夕遭誘騙回家！密西根22歲孕婦遭生母殺害（圖／截自臉書）

美國密西根州法院近日審理一起震驚社會的命案。一名41歲女子涉嫌與丈夫聯手，誘騙懷孕9個月的22歲女兒回家後殺害，並取走腹中胎兒，再將遺體棄置森林。案件日前舉行預審聽證會，檢方傳喚的證人也揭露，被告曾與女兒的未婚夫私下交往長達5個月。據檢方指控，22歲的受害者蕾貝卡（Rebecca Park）原本即將臨盆。案發前一晚，她出現破水徵兆，友人立刻載她前往醫院待產，但被告、也就是她的41歲生母寇特妮（Cortney Bartholomew）中途攔下，並堅持陪同前往。抵達醫院後，蕾貝卡當晚並未分娩，便先行出院。隔天晚上，寇特妮以發放一張1.8萬美元遺產支票為由，將蕾貝卡騙回家中。檢方指控，蕾貝卡在屋內遭殺害，腹中男嬰被強行取出，最終母子雙亡。約3周後，警方於去年11月25日，在距離被告住處數英里的休倫—馬尼斯提國家森林（Huron-Manistee National Forest）尋獲蕾貝卡的遺體。她當時已懷孕約39週，腹部有明顯創口，胎兒已被取出。涉案男嬰的遺體至今仍未尋獲。案件日前開庭，檢方傳喚蕾貝卡的未婚夫、也是男嬰生父法洛（Richard Falor）出庭作證。法洛在庭上坦承，2023年4月至9月期間，他曾與寇特妮保持長達5個月的親密關係，關係結束1個月後，才與蕾貝卡交往。他透露，寇特妮在兩人交往期間，曾多次表達強烈的生育意願，但她的身體狀況已無法懷孕。檢方也在庭上出示寇特妮在蕾貝卡失蹤後傳給法洛的93封以上訊息，內容稱已給了女兒2000美元遺產款項。法洛證實，自己從未見過任何遺產發放，蕾貝卡當晚出門後便下落不明。檢方指出，寇特妮與48歲丈夫、也就是蕾貝卡的繼父布萊德利（Bradly Bartholomew）涉嫌共同策劃此案，但兩名被告對作案動機各執一詞。布萊德利供稱，妻子因無法生育，而他本人因有刑事前科，無法合法收養孩子，才萌生搶奪女兒胎兒的念頭。寇特妮則反指丈夫才是主謀，動機是要向法洛報復，並稱男嬰離開母體後已無生命跡象，遭丟棄在垃圾桶內。目前寇特妮與布萊德利均被控一級謀殺、酷刑凌虐及致孕婦死亡之攻擊等多項重罪。法院正進行預審程序，評估現有證據是否足以將案件移交正式審判。