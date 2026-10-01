我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現場學童參與高醫公益健康諮詢，由專業醫療人員提供相關評估與建議 。（圖／金屬中心提供）

為讓創新科技更貼近校園與學童需求，金屬中心運用經濟部產業技術司科專研發成果，攜手高醫醫療團隊，9月30日於高雄市立茂林國民小學舉辦「金心相伴・醫起成長—公益捐贈儀式」，透過數位工具捐贈、互動體驗及公益健康諮詢，串聯科技、醫療與教育資源，縮短地區與專業服務之間的距離，讓更多孩子有機會獲得適切的學習與成長支持，並讓創新研發成果轉化為實際的科技公益行動。金屬中心副執行長王俊傑提到，此次公益行動將研發成果進一步轉化為貼近學童需求的實際應用。其中，「MagicABC語言互動軟體」結合闖關遊戲與AI互動引導，透過日常生活情境及循序漸進的語言練習，鼓勵孩子多開口、多表達，培養語言表達、理解組織與邏輯思考能力。「Alongside數位心理陪伴軟體」則將臨床心理諮商邏輯導入AI決策與引導流程，透過即時互動、情緒覺察與持續評估，引導孩子表達並梳理情緒與想法，將心理支持延伸至日常生活，讓孩子在需要時多一個可以表達、被傾聽與陪伴的管道。高醫副院長戴嘉言表示，此次金屬中心將AI語言工具帶入校園，讓偏鄉孩子也能使用AI創新工具，將語言及心理相關專業資源帶入校園，不僅提供孩子更多元的學習與情緒表達方式，也能作為家長及教師陪伴孩子的輔助資源。高雄市立茂林國小校長陳美媛指出，數位科技已逐漸成為學童學習與成長的重要工具，此次捐贈不只是將數位工具帶進校園，更重要的是讓孩子有機會實際接觸AI科技的創新應用，透過遊戲化語言互動與數位心理陪伴，孩子能在較自然、沒有壓力的情境下練習表達、認識自己的情緒。期待藉由此次合作，讓科技真正貼近孩子的日常需求，也讓更多元的專業資源持續走進校園。