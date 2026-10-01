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大讚蕭德恕資歷完整 張嘉郡提出「大西螺國民運動中心」

打造「西螺藝術廊道」 攜手串聯農產、觀光與產業

雲林縣長候選人張嘉郡與西螺鎮長候選人蕭德恕的聯合競選總部今（1）日正式成立，雲林縣長張麗善親自到場力挺過去縣府團隊的老戰友，現場湧入許多西螺鄉親與在地民意代表，氣氛熱烈。包含雲林縣議員李明哲、西螺鎮代會副主席廖秀娟、瑞春醬油董事長林淑媛，以及雲林縣議員候選人鍾任明、王竣毅等人都到場助陣。張嘉郡表示，蕭德恕曾任兩屆西螺鎮民代表、兩屆副主席，累積超過16年的問政經驗，也曾擔任雲林縣政府民政處長，長期接觸地方事務，對西螺廟宇文化相當熟悉。擁有從地方民代到縣府主管的完整歷練，是她心目中西螺鎮長的不二人選，希望這次兩人一起為西螺拚建設，將過去累積的經驗運用在地方。針對西螺運動發展，張嘉郡指出，西螺長期培育不少羽球人才，地方運動風氣良好，但目前缺少符合現代需求的綜合運動場館，因此提出「大西螺國民運動中心」，規劃室內球館、恆溫游泳池、智慧健身房、銀髮族復健運動區及親子體適能空間；場館內也將規劃「客家武術演武廳」，結合詔安客家文化與西螺武術傳統，讓場館兼具運動與文化功能，提供西螺地方特色更完整的展示空間。蕭德恕指出，西螺擁有深厚的文化底蘊，西螺大橋、延平老街及地方傳統文化都是重要資產，但近年觀光人潮一年不如一年。未來他希望打造「西螺藝術廊道」，串聯西螺大橋與延平老街，活化延平老街並導入藝術、文化及地方特色，重新帶動觀光人潮。張嘉郡強調，西螺的農業與產業仍有發展空間，未來將與蕭德恕攜手，從農產品加工、品牌建立及通路拓展著手，提升在地農產附加價值，並把文化、觀光與產業串聯起來，讓西螺既有的特色轉化成實際的發展機會。她也向西螺鄉親拜託，這次縣長支持張嘉郡、鎮長支持蕭德恕，讓兩人一起為西螺拚建設。