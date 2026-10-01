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單筆刷聯名卡滿3000元 「寶可夢摺疊傘」4小時兌換破千份

▲新光三越今年以寶可夢30週年為主題推出系列限定卡友禮，首日就吸引大批民眾搶先蒐藏。（圖／新光三越提供）

會員免費兌換波加曼、卡比獸鍵帽鑰匙圈

▲新光三越會員只要在10月1日至12月13日只要拍下「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」照片，分享到社群，即可兌換限定鍵帽鑰匙圈。（圖／翻攝畫面）

加入LINE好友搭主題列車 掃描角色集滿3點換可達鴨

▲新光三越合作台鐵推出全台首輛「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」。（圖／新光三越提供）

如何找到「寶可夢30週年主題列車」拍照？詳細到站班表出爐

▲「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」班次表。（圖／台鐵臉書）

停靠站 到站時間 發車時間 台北 - 10:37發車 桃園 11:05抵達 11:20發車 台中 13:23抵達 13:38發車 嘉義 14:58抵達 15:12發車 台南 15:59抵達 16:14發車 新左營 16:44抵達 -

新光三越週年慶今（1）日開跑，今年攜手歡慶30週年的寶可夢推出一系列卡友禮，首日即掀起蒐藏熱潮。其中，單筆刷聯名卡滿3000元即可兌換的「為你遮風擋雨摺疊傘」，開店不到4小時就兌換超過千把。此外，會員只要拍到主題列車就能免費領到的波加曼鍵帽鑰匙圈也兌換突破千份，這項活動一路持續至12月中旬，喜愛寶可夢的粉絲別錯過。新光三越今年以寶可夢30週年為主題推出系列限定卡友禮，首日就吸引大批民眾搶先蒐藏。其中「為你遮風擋雨摺疊傘」只要單筆刷聯名卡滿3000元即可兌換，開店不到4小時，兌換數量就突破1000把，人氣相當高。除了摺疊傘之外，新光三越卡友禮還有保溫杯、毛毯、手提包、行李袋、折疊椅等週邊，相當值得收藏。除了摺疊傘之外，新光三越會員也能透過活動免費兌換寶可夢限定鍵帽鑰匙圈，首波登場的波加曼鍵帽鑰匙圈今（1）日同樣不到4小時就兌換突破1000組，會員可至各新光三越贈品處兌換，實際數量依現場公告為準。新光三越會員10月1日至12月13日只要拍下「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」照片，並加上指定Hashtag分享到個人社群平台，再憑分享畫面前往全台新光三越或SKM Park Outlets高雄草衙，出示新光三越APP並過卡，即可兌換限定鍵帽鑰匙圈，兩款皆為限量贈品，實際兌換數量依活動現場公告為準，活動分為兩個時段，限定贈品依序登場：至於可達鴨鍵帽鑰匙圈，則有不同的兌換方式。會員需加入新光三越LINE好友後，搭乘「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」，在車上掃描指定角色，集滿3點後，再前往全台新光三越贈品處即可兌換。台鐵首度聯手新光三越與The Pokémon Company，推出「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」，採EMU800型區間車全車包覆設計，歷代經典寶可夢夥伴登上車身，車廂內部也融入精靈球及冒險元素。「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」快閃活動自115年9月25日起至115年12月13日止，喜愛寶可夢的民眾可把握期間，搭車蒐集限定角色與活動贈品。踏進車廂的瞬間，彷彿化身出發冒險的「寶可夢訓練家」，讓日常鐵道旅程增添更多寶可夢元素與蒐藏樂趣。台鐵同時公布10月1日至10月12日的詳細運用班次與時刻表，若是沒有要乘坐主題列車的寶可夢訓練家，也可把握時間拍照打卡，再到新光三越領取即可。