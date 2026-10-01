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▲大聯盟季後賽將在9/30日開打。（圖／取自MLB X）

數據指標 惠勒 Zack Wheeler (費城人) 霍姆斯 Grant Holmes (勇士) 勝敗成績 (W-L) 14勝 - 5敗 10勝 - 6敗 勝場貢獻值 (fWAR) 4.0 0.8 防禦率 (ERA) / 預期防禦率 (xERA) 3.00 / 2.86 3.44 / 5.04 投手獨立防禦率 (FIP / xFIP) 3.35 / 3.03 4.76 / 4.55 三振保送差 (K-BB%) 22.6% 8.3% 滾地球率 (GB%) 43.3% 43.7% 場內球安打率 (BABIP) .268 .259 球威評價 (Stuff+) 105 88 控球評價 (Location+) 107 99 ▲MLB外卡戰、季後賽對戰圖表。（圖／取自MLB X）



費城人較受青睞

Bob Nightengale（費城人 5-3 勇士）： 費城人陣中的球星在第2戰拯救了球季，他們會再做一次，靠著諾拉的投球以及哈波（Bryce Harper）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）的火力拿下勝利。





費城人陣中的球星在第2戰拯救了球季，他們會再做一次，靠著諾拉的投球以及哈波（Bryce Harper）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）的火力拿下勝利。 Gabe Lacques（勇士 7-6 費城人）： 費城人牛棚再次搞砸比賽，勇士險勝。





費城人牛棚再次搞砸比賽，勇士險勝。 Steve Gardner（費城人 5-3 勇士）： 惠勒與諾拉將有效壓制勇士打線，幫助費城人驚險晉級。





惠勒與諾拉將有效壓制勇士打線，幫助費城人驚險晉級。 Jesse Yomtov（費城人 6-2 勇士）： 費城人會在比賽前段建立足夠的領先優勢，讓牛棚不至於搞砸比賽。





大聯盟10月2日外卡戰賽程

日期 (台灣時間) 對戰組合 賽事階段 比賽時間 轉播頻道 10月2日 (週五) 費城人 (客) @ 勇士 (主) 國聯外卡系列賽 第3戰 (生死戰) 上午 8:00 NBC / Peacock

守備位置 球員名單 投手 (Pitchers) Jose Alvarado, Tanner Banks, Jonathan Bowlan, Jhoan Duran, Jesus Luzardo, Tim Mayza, Alex McFarlane, Aaron Nola, Andrew Painter, Cristopher Sanchez, Chase Shugart, Zack Wheeler 捕手 (Catchers) Rafael Marchan, J.T. Realmuto, Garrett Stubbs 內野手 (Infielders) Alec Bohm, Bryce Harper, Bryson Stott, Trea Turner 外野手 (Outfielders) Justin Crawford, Bryan De La Cruz, Derek Hill, Otto Kemp, Brandon Marsh, Edmundo Sosa 指定打擊 (DH) Kyle Schwarber 總教練 (Manager) 丹·馬丁利 (Don Mattingly) 2026年亞特蘭大勇士球隊陣容名單



守備位置 球員名單 投手 (Pitchers) Dylan Dodd, Didier Fuentes, Grant Holmes, Raisel Iglesias, Ray Kerr, Dylan Lee, Tyler Mahle, Victor Mederos, Chris Sale, Robert Suarez, Brent Suter 捕手 (Catchers) Drake Baldwin, Sean Murphy 內野手 (Infielders) Ozzie Albies, Ha-Seong Kim (金河成), Matt Olson, Austin Riley, Rowdy Tellez, Luke Williams 外野手 (Outfielders) Ronald Acuna Jr., Mauricio Dubon, Michael Harris II, Brewer Hicklen, DaShawn Keirsey Jr., Mike Yastrzemski 指定打擊 (DH) Dominic Smith 總教練 (Manager) 華特·魏斯 (Walt Weiss)

2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？

2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽外卡系列賽，在經歷了三個「直落二」的橫掃局面後，目前僅剩費城費城人與亞特蘭大勇士的對戰組合需要進行「一戰定生死」的第3戰。在前兩戰中，雙方各靠著一發致勝全壘打（首戰奧斯汀·萊利、第2戰亞歷克·波姆）拿下一勝。如今，這對國聯東區宿敵將在明（2）日迎來最終決戰，勝者將順利挺進國家聯盟分區系列賽（NLDS）。《NOWNEWS》為您整理10月2日的賽事焦點、完整賽程表以及台灣區轉播資訊。在面臨「贏球或回家」的關鍵戰役中，費城人在先發投手上擁有明顯優勢。總教練丹·馬丁利（Don Mattingly）預計將派上陣中王牌惠勒（Zack Wheeler）或諾拉（Aaron Nola）主投。惠勒本季繳出14勝5敗、防禦率3.00的優異成績，且每9局能狂飆10.72次三振；他在9月份的5場先發中防禦率更低到只有1.71，正處於絕佳狀態。此外，費城人牛棚也有盧札多（Jesus Luzardo）與杜蘭（Jhoan Duran）等大將隨時待命。相較之下，勇士隊則面臨嚴重的先發輪值深度問題。他們預計將交由霍姆斯（Grant Holmes）先發，或者採取「牛棚車輪戰」。儘管霍姆斯本季帳面防禦率為3.44，但他缺乏三振能力（每9局僅6.8K），且進階數據（xERA 5.04、FIP 4.67）在季後賽的高壓環境下令人擔憂。此外，勇士隊前段棒次的打線在系列賽陷入大低潮，包含阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）至今安打尚未開張、歐森（Matt Olson）打擊率僅.125，若這幾位主力無法及時甦醒，勇士將面臨苦戰。針對這場萬眾矚目的生死戰，包含《今日美國》（USA TODAY）的多位專欄作家也給出了預測，多數專家看好費城人能夠勝出：在賭盤賠率方面，費城人以 -115 的獨贏盤（Moneyline）微幅領先勇士的 -105。運動分析網站《Action Network》的專家同樣將最佳投注選項指向費城人獨贏，理由是雙方在先發投手戰力上存在巨大的落差，且勇士缺乏能夠壓制費城人重砲群的投手解答。2026年費城費城人球隊陣容名單2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季的轉播平台非常多元，無論是習慣看電視還是使用網路串流，都有許多選擇。以下為讀者整理台灣區官方授權的轉播收視管道：📍華視（CTS）：屬於免費無線電視，通常會在週末早晨轉播熱門賽事。📍緯來體育台：有線電視老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽的固定轉播，並配有專業中文講評。📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，通常於每週末（六、日）上午提供 LIVE 直播賽事。📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信 MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量極大，且從例行賽到季後賽、世界大賽皆有完整轉播。📍Hami Video / ELTA.tv：想在手機、平板或電腦上觀看愛爾達體育台的最佳途徑，除主頻道外還有原音播出的 MAX 頻道，賽事選擇最豐富。📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball），每週五提供兩場焦點賽事雙重戰。📍MLB.TV：MLB 官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟所有球隊賽事，支援自選主場或客場廣播音源。