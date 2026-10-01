2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽外卡系列賽，在經歷了三個「直落二」的橫掃局面後，目前僅剩費城費城人與亞特蘭大勇士的對戰組合需要進行「一戰定生死」的第3戰。在前兩戰中，雙方各靠著一發致勝全壘打（首戰奧斯汀·萊利、第2戰亞歷克·波姆）拿下一勝。如今，這對國聯東區宿敵將在明（2）日迎來最終決戰，勝者將順利挺進國家聯盟分區系列賽（NLDS）。《NOWNEWS》為您整理10月2日的賽事焦點、完整賽程表以及台灣區轉播資訊。
先發投手分析：費城人王牌押陣，勇士輪值捉襟見肘
在面臨「贏球或回家」的關鍵戰役中，費城人在先發投手上擁有明顯優勢。總教練丹·馬丁利（Don Mattingly）預計將派上陣中王牌惠勒（Zack Wheeler）或諾拉（Aaron Nola）主投。惠勒本季繳出14勝5敗、防禦率3.00的優異成績，且每9局能狂飆10.72次三振；他在9月份的5場先發中防禦率更低到只有1.71，正處於絕佳狀態。此外，費城人牛棚也有盧札多（Jesus Luzardo）與杜蘭（Jhoan Duran）等大將隨時待命。
相較之下，勇士隊則面臨嚴重的先發輪值深度問題。他們預計將交由霍姆斯（Grant Holmes）先發，或者採取「牛棚車輪戰」。儘管霍姆斯本季帳面防禦率為3.44，但他缺乏三振能力（每9局僅6.8K），且進階數據（xERA 5.04、FIP 4.67）在季後賽的高壓環境下令人擔憂。此外，勇士隊前段棒次的打線在系列賽陷入大低潮，包含阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）至今安打尚未開張、歐森（Matt Olson）打擊率僅.125，若這幾位主力無法及時甦醒，勇士將面臨苦戰。
專家預測與賭盤賠率：費城人較受青睞
針對這場萬眾矚目的生死戰，包含《今日美國》（USA TODAY）的多位專欄作家也給出了預測，多數專家看好費城人能夠勝出：
大聯盟10月2日外卡戰賽程
2026年費城費城人球隊陣容名單
2026年亞特蘭大勇士球隊陣容名單
2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季的轉播平台非常多元，無論是習慣看電視還是使用網路串流，都有許多選擇。以下為讀者整理台灣區官方授權的轉播收視管道：
電視轉播（有線電視 / 無線電視 / MOD）
📍華視（CTS）：屬於免費無線電視，通常會在週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：有線電視老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽的固定轉播，並配有專業中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，通常於每週末（六、日）上午提供 LIVE 直播賽事。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信 MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量極大，且從例行賽到季後賽、世界大賽皆有完整轉播。
網路串流與 OTT 平台
📍Hami Video / ELTA.tv：想在手機、平板或電腦上觀看愛爾達體育台的最佳途徑，除主頻道外還有原音播出的 MAX 頻道，賽事選擇最豐富。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball），每週五提供兩場焦點賽事雙重戰。
📍MLB.TV：MLB 官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟所有球隊賽事，支援自選主場或客場廣播音源。
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在面臨「贏球或回家」的關鍵戰役中，費城人在先發投手上擁有明顯優勢。總教練丹·馬丁利（Don Mattingly）預計將派上陣中王牌惠勒（Zack Wheeler）或諾拉（Aaron Nola）主投。惠勒本季繳出14勝5敗、防禦率3.00的優異成績，且每9局能狂飆10.72次三振；他在9月份的5場先發中防禦率更低到只有1.71，正處於絕佳狀態。此外，費城人牛棚也有盧札多（Jesus Luzardo）與杜蘭（Jhoan Duran）等大將隨時待命。
相較之下，勇士隊則面臨嚴重的先發輪值深度問題。他們預計將交由霍姆斯（Grant Holmes）先發，或者採取「牛棚車輪戰」。儘管霍姆斯本季帳面防禦率為3.44，但他缺乏三振能力（每9局僅6.8K），且進階數據（xERA 5.04、FIP 4.67）在季後賽的高壓環境下令人擔憂。此外，勇士隊前段棒次的打線在系列賽陷入大低潮，包含阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）至今安打尚未開張、歐森（Matt Olson）打擊率僅.125，若這幾位主力無法及時甦醒，勇士將面臨苦戰。
|數據指標
|惠勒 Zack Wheeler (費城人)
|霍姆斯 Grant Holmes (勇士)
|勝敗成績 (W-L)
|14勝 - 5敗
|10勝 - 6敗
|勝場貢獻值 (fWAR)
|4.0
|0.8
|防禦率 (ERA) / 預期防禦率 (xERA)
|3.00 / 2.86
|3.44 / 5.04
|投手獨立防禦率 (FIP / xFIP)
|3.35 / 3.03
|4.76 / 4.55
|三振保送差 (K-BB%)
|22.6%
|8.3%
|滾地球率 (GB%)
|43.3%
|43.7%
|場內球安打率 (BABIP)
|.268
|.259
|球威評價 (Stuff+)
|105
|88
|控球評價 (Location+)
|107
|99
針對這場萬眾矚目的生死戰，包含《今日美國》（USA TODAY）的多位專欄作家也給出了預測，多數專家看好費城人能夠勝出：
- Bob Nightengale（費城人 5-3 勇士）： 費城人陣中的球星在第2戰拯救了球季，他們會再做一次，靠著諾拉的投球以及哈波（Bryce Harper）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）的火力拿下勝利。
- Gabe Lacques（勇士 7-6 費城人）： 費城人牛棚再次搞砸比賽，勇士險勝。
- Steve Gardner（費城人 5-3 勇士）： 惠勒與諾拉將有效壓制勇士打線，幫助費城人驚險晉級。
- Jesse Yomtov（費城人 6-2 勇士）： 費城人會在比賽前段建立足夠的領先優勢，讓牛棚不至於搞砸比賽。
大聯盟10月2日外卡戰賽程
|日期 (台灣時間)
|對戰組合
|賽事階段
|比賽時間
|轉播頻道
|10月2日 (週五)
|費城人 (客) @ 勇士 (主)
|國聯外卡系列賽 第3戰 (生死戰)
|上午 8:00
|NBC / Peacock
|守備位置
|球員名單
|投手 (Pitchers)
|Jose Alvarado, Tanner Banks, Jonathan Bowlan, Jhoan Duran, Jesus Luzardo, Tim Mayza, Alex McFarlane, Aaron Nola, Andrew Painter, Cristopher Sanchez, Chase Shugart, Zack Wheeler
|捕手 (Catchers)
|Rafael Marchan, J.T. Realmuto, Garrett Stubbs
|內野手 (Infielders)
|Alec Bohm, Bryce Harper, Bryson Stott, Trea Turner
|外野手 (Outfielders)
|Justin Crawford, Bryan De La Cruz, Derek Hill, Otto Kemp, Brandon Marsh, Edmundo Sosa
|指定打擊 (DH)
|Kyle Schwarber
|總教練 (Manager)
|丹·馬丁利 (Don Mattingly)
|守備位置
|球員名單
|投手 (Pitchers)
|Dylan Dodd, Didier Fuentes, Grant Holmes, Raisel Iglesias, Ray Kerr, Dylan Lee, Tyler Mahle, Victor Mederos, Chris Sale, Robert Suarez, Brent Suter
|捕手 (Catchers)
|Drake Baldwin, Sean Murphy
|內野手 (Infielders)
|Ozzie Albies, Ha-Seong Kim (金河成), Matt Olson, Austin Riley, Rowdy Tellez, Luke Williams
|外野手 (Outfielders)
|Ronald Acuna Jr., Mauricio Dubon, Michael Harris II, Brewer Hicklen, DaShawn Keirsey Jr., Mike Yastrzemski
|指定打擊 (DH)
|Dominic Smith
|總教練 (Manager)
|華特·魏斯 (Walt Weiss)
2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季的轉播平台非常多元，無論是習慣看電視還是使用網路串流，都有許多選擇。以下為讀者整理台灣區官方授權的轉播收視管道：
電視轉播（有線電視 / 無線電視 / MOD）
📍華視（CTS）：屬於免費無線電視，通常會在週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：有線電視老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽的固定轉播，並配有專業中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，通常於每週末（六、日）上午提供 LIVE 直播賽事。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信 MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量極大，且從例行賽到季後賽、世界大賽皆有完整轉播。
網路串流與 OTT 平台
📍Hami Video / ELTA.tv：想在手機、平板或電腦上觀看愛爾達體育台的最佳途徑，除主頻道外還有原音播出的 MAX 頻道，賽事選擇最豐富。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball），每週五提供兩場焦點賽事雙重戰。
📍MLB.TV：MLB 官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟所有球隊賽事，支援自選主場或客場廣播音源。