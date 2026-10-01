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▲為了慶祝一卡通網路商店開幕，首波推出全新哈利波特系列「嘿美款證件套絨毛造型一卡通」。（圖／一卡通提供）

一卡通公司推出的儲值卡款式豐富，從平面造型到立體特殊款皆有，深受大眾喜愛，也常引領話題。因應用戶線上購買一卡通儲值卡以及收藏票卡的需求，一卡通攜手AI智慧零售品牌商務平台CYBERBIZ，於 iPASS MONEY APP 打造「票卡商店」，提供更豐富完整的選擇。為了慶祝一卡通網路商店開幕，首波推出全新哈利波特系列「嘿美款證件套絨毛造型一卡通」，柔軟的純白絨毛、神秘智慧的眼神活靈活現，是哈利波特迷不能錯過的商品；另一款是閃著珠光的吉伊卡哇《除草證》一卡通，手握這張卡片彷彿也能隔空感受吉伊卡哇歷經多次挑戰終於通過除草證考試的快樂。開幕優惠商品還有售價 499 元的「CARD SHOW一卡通福袋」，內含3D立體款一卡通 2 個、造型款一卡通 2 個及平面款一卡通 1 張，商品總價值約1,280~2,239元，隨機贈送「SSR商品刮刮卡」；另有限量 66 元福袋，可隨機獲得 1 張絕版平面款或造型款一卡通。其他優惠項目還有SNOOPY、迪士尼等熱門IP角色造型款及標準款組合優惠價 199 元起，以及多款造型商品加價購 99 元起。另外，喜歡《KPop 獵魔女團》的朋友，一卡通網路商店也有豐富的品項供挑選，一系列商品包括角色一卡通、盲包系列、收藏冊及造型周邊等，近期更推出電影中有「最強搶鏡王」之稱的藍色老虎「Derpy」絨毛造型一卡通。不僅如此，即日起至 12 月 31 日止，於 iPASS MONEY APP 「票卡商店」付款購卡，再享一卡通綠點 10% 回饋。一卡通儲值卡採用「一卡通PLUS晶片」，搭配 iPASS MONEY APP 的票卡感應機功能，隨時可進行票卡加值、查詢餘額以及近期交易紀錄。一卡通公司指出，一卡通目前儲值卡發行超過 5400 萬張，實體卡外亦有完善的數位支付功能，透過 iPASS MONEY APP 的多元功能滿足不同支付應用場景，輕鬆打理日常大小事。