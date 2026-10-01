我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒淇（如圖）發表入圍「最佳新導演」的感言，表示心疼沒能入圍的邱澤與9m88。（圖／翻攝自Shu Qi﻿ FB）

第63屆金馬獎在今（1）日公開完整入圍名單，以《陽光女子合唱團》的歌曲〈幸福在歌唱〉入圍「最佳原創電影歌曲」的A-Lin，也在第一時間發表感言，感謝導演林孝謙再與她合作一首好歌。而以《女孩》無懸念入圍「最佳新導演」的舒淇，則心疼片中演員邱澤與9m88沒能入圍獎項，直呼：「心正在滴血。」A-Lin在本屆金馬獎中，以《陽光女子合唱團》的歌曲〈幸福在歌唱〉入圍「最佳原創電影歌曲」，她也開心發表感言，「好音樂、好電影，謝謝導演能再次合作一首好歌。」電影《女孩》這次狂入圍10項獎項，成為繼《狂忘警探》11項的第二多入圍作品。入圍「最佳新導演」的舒淇也發表感言，表示心疼邱澤與9m88沒能入圍，「感到非常的遺憾⋯正在失落中，心正在滴血。」但她也幽默的說還好其他獎項都獲得認可，「少滴幾滴血，少流幾行淚，也就這樣吧～心情正在低落中。」以《女孩》及《沙央》入圍多項大獎的監製葉如芬則感嘆：「歷經了一年多的時光，《女孩》還是《女孩》。」並對邱澤與9m88沒能入圍感到遺憾，也恭喜入圍5項的《沙央》。入圍「最佳新演員」的白小櫻則開心表示沒想到會入圍，「剛下課時同學看直播大叫，第一時間幫我慶祝，這是我最棒的生日禮物了。」林品彤則以該片入圍「最佳女配角」，她感謝監製葉如芬一路上的鼓勵，以及每位工作人員跟夥伴，「也謝謝舒淇導演願意把這個角色交給我。」並將喜悅送給小麗（白小櫻 飾）和莉莉（林品彤 飾），「謝謝妳們出現在我的青春裡。」導演邱禮濤淡定表示多謝金馬評委，並透露《我們不是什麼》10月2日會在台灣上映，「希望台灣觀眾多多支持和會喜歡《我們不是什麼》。」以該片入圍「最佳男配角」的江𤒹生則激動又哽咽的表示：「很開心，真的很開心，真的完全沒有想到有機會可以獲得提名，很多謝金馬獎，所有評審的肯定。」也感謝導演、合作演員、團隊所有人，「包括飾演我媽媽的李蕙敏，爸爸袁富華。多謝大家，這個提名是整個團隊的功勞。我深深明白做人，做戲都有很多地方仍需要進步，改變，多謝，感恩，感激。」以《沙央》入圍「最佳原著劇本」的導演湯湘竹，表示雖然入圍多次金馬，但第一次以電影導演及編劇身分入圍，「所以完全貼合《沙央》的主題『愛與勇氣相伴，世界從此不同』。」他也感謝所有緣分，「以及劇本完成後的這十幾年，所有促成此事的朋友。沒有你們，《沙央》無法走到這裡，一個都不能少。」入圍「最佳女配角」的馬來西亞演員米婭法爾道思（Mhia Firdaus）則表示非常榮幸，並感謝媽媽、姊姊及妹妹一路上的陪伴，「她們無盡的愛、支持與鼓勵，對我而言意義非凡。」她也向導演及幕後工作人員道謝，表示若沒有他們信任、引導、投入，以及台前幕後無數的努力，就不會有今天這一刻。最後她向所有支持者道謝，「這次入圍已經成為我演藝旅程中一個非常有意義的里程碑，能夠成為第63屆金馬獎的一份子，我感到非常開心。」以《黑潮》入圍「最佳男主角」的陳澤耀，對於入圍感動表示自己當初為了角色做了很多新嘗試，「學開船、捕蝦，跳進混濁不清河裡拍攝，為了角色減重將近10公斤，被太陽曬到脫皮。」就連外型也有大突破，「剃掉頭髮、拔掉眉毛，只希望自己可以更靠近阿忠，真正走進他的世界。」現在回頭看，他覺得一切都成為電影很珍貴的部分。但他強調電影從來不是一個人的事情，並感謝導演、監製、工作人員及演員等。最後他也感謝妻子和家人照顧當時2個月大的女兒，讓他能專心拍攝。入圍「最佳原創電影音樂」、「最佳原創電影歌曲」的片山凉太，感慨上次入圍已是3年前，並感謝評審肯定與導演的選擇，「謝謝所有參與這次音樂製作的夥伴，願意陪伴我這個時而懊惱、時而固執的音樂人，一起走完這段音樂旅程。」他表示能再次參與電影的音樂製作，感到非常珍貴，「從創作、製作到最終到呈現，每一個階段都有值得記住的時刻。」並感謝所有完成電影的人。最後他喊話大家一定要看電影，「因為一部電影真正與觀眾見面，才算完成了它最後的一段旅程。而這最後一哩路，需要由你來完成。」