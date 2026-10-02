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金州勇士（Golden State Warriors）訓練營進入第2天，總教練科爾（Steve Kerr）對外透露了新賽季的先發陣容規劃。科爾明確表示，新賽季先發名單中僅有2個位置已經拍板，其餘3個名額將透過訓練營的競爭決定。同時，科爾也要求兩大元老球星柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）跳脫既有打法適應全新戰術體系，坦言兩人一度在場上「暈頭轉向」。面對媒體詢問新賽季的先發安排，科爾直言，除了柯瑞與格林兩位合作多年的核心老將外，先發陣容中的另外3個名額完全處於開放競爭狀態。「是的，確實如此，目前還沒有任何定論，」科爾受訪時表示，這3個位置將由球員在訓練營乃至於季初的表現來決定。競爭之所以格外白熱化，主因在於巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）在開季階段都因傷勢復健確定缺陣。這意味著在訓練營脫穎而出的球員，將有機會在新賽季初挑起大樑，甚至擔任數個月的先發重任。科爾特別點名了2位年輕好手波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與桑托斯（Gui Santos），強調他們都在先發位置的競爭行列中。除了陣容遴選，勇士在進攻端也迎來顯著變革。科爾在訓練營前幾天著重推行全新概念，要求柯瑞與格林適應不同的場上空間與跑動切入方式。「不同的拉開空間、不同的切入。他們習慣了原有的模式，但我們現在要求他們做一些新的嘗試，」科爾笑著透露，「這兩個人今天有幾次都暈頭轉向。」科爾對此並不感到擔憂，反而認為這是建立新習慣的必經過程：「我告訴Draymond：『不用擔心，在訓練營的前幾天，當你開始去感受新東西時，本來就該是這個樣子。』今年夏天我們和年輕球員在夏季聯賽演練這些戰術時，他們也有同樣的反應，前幾天都很困惑。這就是訓練營的意義，在戰術變成習慣之前不斷磨練。」防守端方面，勇士今年夏天延攬了前NBA總教練沃格爾（Frank Vogel）擔任首席助理教練，全面掌管球隊防守。科爾盛讚沃格爾為球隊注入了嚴明的紀律與架構，引進轉換防守與籃板爭搶的系統訓練，讓他對新賽季的防守表現充滿信心。在年輕球員中，即將邁入生涯第4年的後衛波傑姆斯基展現了強烈企圖心。他在媒體日透露，新賽季希望提高外線出手頻率（上季場均5.0次三分球出手）。對此，科爾給予全力背書：「Brandin在職業生涯早期往往會猶豫、放棄空檔三分。我們希望他果斷出手，毫無遲疑。」獲得教練團綠燈放行的波傑姆斯基，無疑將在這場3席先發之爭中佔據強勢的競爭位置。