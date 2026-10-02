日本東京「吉伊卡哇樂園」（ちいかわパーク）推出萬聖節限定活動，吉伊卡哇、小八貓披上白色幽靈裝，兔兔則直接鑽進大南瓜，超萌「南瓜兔兔」同步登場。除了限定玩偶、T恤、夜光吊飾等周邊，整座園區也換上萬聖節布置，還有期間限定角色見面會。活動已於9月25日開跑，一路持續至10月31日，近期準備去東京玩的粉絲可以排進行程。
吉伊、小八變幽靈！「南瓜兔兔」萬聖節限定登場
日本東京「吉伊卡哇樂園」於9月25日至10月31日推出萬聖節限定活動，而吉伊卡哇樂園萬聖節的主角，就是3隻換上限定裝扮的角色。吉伊卡哇、小八貓套上白色幽靈裝，只露出圓滾滾的小臉；兔兔則走完全不同路線，整隻塞進橘色南瓜裡，只露出招牌長耳朵與臉蛋，變成超吸睛的「南瓜兔兔」。
配合萬聖節造型，官方同步推出一系列限定商品，其中3款迷你玩偶鑰匙圈每款1540日圓（約新台幣330元）；3連夜光壓克力吊飾1540日圓（約新台幣330元）、夜光貼紙每款330日圓（約新台幣70元），部分商品還加入蓄光設計，關燈後會呈現不同效果。
服飾部分則有「GHOST」及「南瓜兔兔」T恤，每件4180日圓（約新台幣890元）；另外還有萬聖節束口袋可可餅乾，售價1650日圓（約新台幣350元）。官方也提醒，萬聖節限定商品數量有限，售完即止，目前沒有追加生產及再次販售的計畫，想收藏的粉絲可得把握機會。
南瓜兔兔還有大玩偶！限定商品一路賣到10月底
除了首波公布的商品，「南瓜兔兔」還被做成更大的S尺寸玩偶，售價2420日圓（約新台幣520元）；另有紫色托特包3630日圓（約新台幣770元）、萬聖節異素材鑰匙圈3入組2100日圓（約新台幣450元）等周邊，讓粉絲可以從玩偶一路收到底。相關萬聖節商品預計販售至10月31日，但仍以現場庫存為準。
不只是買東西，吉伊卡哇樂園本身也跟著「萬聖節化」。活動期間從入口到1樓商店區加入燈光、旗幟、花環等季節裝飾，並設置期間限定拍照區；園區各處還藏有正在享受萬聖節的吉伊卡哇角色，讓遊客可以一邊逛、一邊尋找。
限定角色見面會也有！活動一路到10月31日
另一大亮點則是萬聖節限定角色見面會，活動期間將有穿著特別服裝的角色登場，粉絲可以近距離拍照。不過官方表示，實際舉辦時間、參加及拍攝方式將透過官方X 公布，也可能依當天天候或園區營運狀況調整。
吉伊卡哇樂園位於東京池袋 Sunshine City Annex 地下1樓及1樓，本次萬聖節活動自9月25日起一路舉辦至10月31日。目前活動及限定商品均以日本吉伊卡哇樂園為主，台灣尚未公布同步登場消息；近期準備赴日賞楓、過萬聖節的台灣粉絲，又多了一個可以朝聖的地點。
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日本東京「吉伊卡哇樂園」於9月25日至10月31日推出萬聖節限定活動，而吉伊卡哇樂園萬聖節的主角，就是3隻換上限定裝扮的角色。吉伊卡哇、小八貓套上白色幽靈裝，只露出圓滾滾的小臉；兔兔則走完全不同路線，整隻塞進橘色南瓜裡，只露出招牌長耳朵與臉蛋，變成超吸睛的「南瓜兔兔」。
服飾部分則有「GHOST」及「南瓜兔兔」T恤，每件4180日圓（約新台幣890元）；另外還有萬聖節束口袋可可餅乾，售價1650日圓（約新台幣350元）。官方也提醒，萬聖節限定商品數量有限，售完即止，目前沒有追加生產及再次販售的計畫，想收藏的粉絲可得把握機會。
除了首波公布的商品，「南瓜兔兔」還被做成更大的S尺寸玩偶，售價2420日圓（約新台幣520元）；另有紫色托特包3630日圓（約新台幣770元）、萬聖節異素材鑰匙圈3入組2100日圓（約新台幣450元）等周邊，讓粉絲可以從玩偶一路收到底。相關萬聖節商品預計販售至10月31日，但仍以現場庫存為準。
不只是買東西，吉伊卡哇樂園本身也跟著「萬聖節化」。活動期間從入口到1樓商店區加入燈光、旗幟、花環等季節裝飾，並設置期間限定拍照區；園區各處還藏有正在享受萬聖節的吉伊卡哇角色，讓遊客可以一邊逛、一邊尋找。
另一大亮點則是萬聖節限定角色見面會，活動期間將有穿著特別服裝的角色登場，粉絲可以近距離拍照。不過官方表示，實際舉辦時間、參加及拍攝方式將透過官方X 公布，也可能依當天天候或園區營運狀況調整。
吉伊卡哇樂園位於東京池袋 Sunshine City Annex 地下1樓及1樓，本次萬聖節活動自9月25日起一路舉辦至10月31日。目前活動及限定商品均以日本吉伊卡哇樂園為主，台灣尚未公布同步登場消息；近期準備赴日賞楓、過萬聖節的台灣粉絲，又多了一個可以朝聖的地點。