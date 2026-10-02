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普發一萬新竹市加碼！每人6000元現金 最快2027第一季發放

2027普發一萬最新進度！總統賴清德宣布明年由中央政府普發現金10000元；新竹市長高虹安表示，向市議會爭取規劃普發現金，每位符合資格的市民6000元，預計發放時間最快116年度第一季發放，《NOWNEWS今日新聞》整理領取資格、加碼金額、什麼時候發，還有財源規劃一覽。新竹市長高虹安表示，新竹市116年度中央統籌分配稅款核定分配數為351.52億元，比原編列預算增加43.48億元。她透露，市府目前規劃約16億元投入重要民生與建設，包括加碼營養午餐、推動臺1線替代道路增設匝道工程，以及公共建設用地取得。其餘約27億元，「我希望在不影響既有建設、教育與社福政策的前提下，由於相關方案仍須循追加預算程序送交新竹市議會審議，待審議通過後才會正式公布確切的資格條件與領取方式。每位符合資格的新竹市民發放6000元。預計最快於116年度（2027年）第一季發放。新竹市長高虹安進一步說明，新竹市近年持續推動城市建設、教育投資與社會福利，也在堅守財政紀律下償債百億，達成睽違30年的零負債。城市發展的成果，要和市民一起分享。新竹市繼2026年1月春節前，普發每人5000元振興經濟消費金，明年有望再獲加碼紅包。