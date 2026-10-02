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洛杉磯湖人在休賽季圍繞唐西奇（Luka Doncic）進行陣容重組，決定放棄幾位老將球星。對於許多長期關注球隊動向的湖人球迷而言，最難以釋懷的莫過於湖人未選擇留下在過去3年半裡深受喜愛、且在季後賽屢建奇功的神射手前鋒八村壘，讓他最終以2年2800萬美元的平價合約加盟同城死敵洛杉磯快艇。外界批評的聲浪並非針對球員本人的選擇，而是將矛頭指向湖人球團未積極留人的決策。為何湖人球團不願續留年僅28歲的八村壘？湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）近日在節目中揭露了球團與球員間的矛盾。當被問及為何球隊放棄艾頓（Deandre Ayton）、海斯（Jaxson Hayes）與八村壘時，布哈解釋了其中的落差。「艾頓確實缺乏鬥志，」布哈表示：「至於八村壘，我不確定是否完全是缺乏鬥志。我認為更多是因為他有時在場上會有些恍神。他並不是一個非常注重細節的球員。有時候他在場上的決策與處理比賽的速度，並未達到教練團的期望。我記得總教練瑞迪克（JJ Redick）就曾為此對他發飆過幾次。」儘管布哈補充強調，八村壘從未被下放板凳，始終是常規輪替陣容的一員，但其不穩定的專注度與決策力確實讓球團感到沮喪。然而，考量到八村壘是NBA現役最出色的定點三分射手之一，且經常能輕鬆繳出40%以上的三分命中率，快艇開出的這筆合約被外界視為極具性價比。反觀湖人，他們選擇斥資各超過5000萬美元引進葛萊姆斯（Quentin Grimes）與馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）來填補空缺。這兩人的實力是否真的優於八村壘，甚至值得兩倍以上的薪資？外界對此打上了一個巨大的問號。儘管看似雙方不歡而散，但八村壘對於自己在湖人的生涯終點顯得相當釋懷。在快艇的媒體日上，這位28歲的鋒線球員回顧了自己披著紫金戰袍的時光：「我在湖人度過了很棒的3到4個賽季，我有一段非常美好的時光，他們也非常照顧我。但現在是時候繼續前進了，我很高興能來到快艇。這裡擁有最好的球館、教練和訓練團隊，是一支頂尖的球團。」儘管陣中王牌唐西奇曾表態希望留下八村壘，但湖人高層最終仍決定在自由市場上分道揚鑣。無論如何，八村壘在詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）時代所帶來的貢獻，將永遠留在湖人球迷的記憶中。