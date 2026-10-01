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VTuber是《快打旋風6》春麗高手！MR曾突破2000

為挑戰更高殿堂！蒼輪ちなみ決定露面走向線下

▲VTuber「蒼輪ちなみ」將加入日本職業電競戰隊FAV gaming新成立的「女性格鬥遊戲部門」，未來線下實體將以選手名稱「CHINAMI」活動。（圖／X@fav_gaming）

本人親自說明：兩個身分其實是同一個人

VTuber也能跨足職業電競線下賽場！以《快打旋風6》高超實力聞名的日本格鬥遊戲女VTuber「蒼輪ちなみ」（Sourin Chinami），宣布加入日本職業電競戰隊FAV gaming新成立的「女性格鬥遊戲部門」，未來將以選手名稱「CHINAMI」展開線下實體活動。為挑戰更高強度的實體賽事、變得更強，她也做出VTuber圈相當少見的決定，解除過去「不露臉」的限制，正式走向三次元舞台。蒼輪ちなみ是日本角川集團旗下格鬥遊戲VTuber團體「Lethal Plan」（りーさるぷらん）的一期生，於2024年3月8日出道，主要在《快打旋風6》中使用「春麗」進行直播與參加賽事，在YT上擁有1萬4千多名訂閱者。蒼輪ちなみ不僅成功打上遊戲中頂尖的「Ultimate Master」段位，大師等級MR更曾突破2000，平時也經常參與格鬥遊戲比賽及活動。此外，蒼輪ちなみ也是知名格鬥遊戲選手、REJECT戰隊主播Haitani的弟子，兩人經常進行對戰，她也曾受邀參加職業選手及頂尖玩家參與的賽事與活動，累積相當豐富的競技經驗。這次加入FAV gaming，蒼輪ちなみ也將迎來活動形式上的重大轉變。她在說明直播中坦言，對VTuber而言，主動解除不露臉限制、走向實體舞台是相當少見的決定，自己過去也曾對此感到不安。不過，蒼輪ちなみ表示自己一直以「想要變得更強」為活動的核心目標，如果想要挑戰更高層級的競技舞台，參加線下賽事是難以避開的一步，因此最終決定踏出這一步。未來她也將維持VTuber身分，並將虛擬空間與現實世界的活動做出區隔。在網路虛擬空間中，她會以VTuber「蒼輪ちなみ」的身分活動；在線下實體賽事，則以選手「CHINAMI」的名稱登場。對於外界可能關注的身分問題，蒼輪ちなみ也在直播中親自說明，她希望讓粉絲知道，虛擬活動與線下活動並不是兩個不同的人，而是「同一個人」以不同形式展開活動。她也表示，粉絲可以談論她在線下的活動，並留下支持性的留言。剛加入FAV gaming女性格鬥遊戲部門的CHINAMI，也已確定將參加線下「第4屆女武神盃」（ワルキューレ杯）。對於長期以VTuber身分活躍的她而言，這也將是正式走向線下競技舞台的重要一步。未來除了持續進行VTuber活動，也將以「CHINAMI」之名挑戰實體格鬥賽事。