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美股周四（1日）早盤指數漲跌互見，費城半導體指數小幅上揚50點，記憶體大廠美光開出亮眼財報後，股價平盤震盪持續洗盤走勢。美國公債殖利率觸及24年來的最高點。美股主要指數1日早盤，截止至台灣時間晚間9點50分，道瓊工業指數下跌52點，跌幅0.1%；那斯達克指數小漲29點；標普500指數小漲14點；費城半導體指數漲62點，漲幅0.5%。焦點個股方面，台積電ADR平盤震盪、輝達股價小漲1%，來到232美元。記憶體族群方面，美光下跌1%，SK海力士ADR小漲1%。根據路透報導，輝達（Nvidia）龐大的融資計劃引發華爾街對其先進晶片及相關基礎設施價值的論戰。對銀行與投資人而言，答案似乎是沒有輝達想像的那麼高。報導引述銀行業界人士與信用資產經理人說法透露，即便輝達擁有業界領先的 AI 運算能力，部分放款機構仍希望取得比該公司原本規劃更高的擔保額度，因為他們正試圖評估這些晶片所產生的收益究竟能持續多久。作為提供關鍵運算能力核心的晶片，正是輝達與華爾街之間觀點落差的焦點。這也可能為尋求開拓新融資管道的 AI 企業，埋下未來融資受阻的隱憂。銀行家與資產經理人表示，他們對晶片能否如輝達所言作為長期抵押品存有疑慮，因此希望該公司為這項依賴晶片抵押貸款的 5,000 億美元融資計劃提供更多擔保。路透引述消息人士透露，目前正在籌備中的交易已傾向為投資人提供更高的確定性，包含更堅實的擔保條款。輝達發言人在一份聲明中表示：「我們的 AI 算力是一種具生產力、耐用且具替代性的資產，足以支持長期融資。我們的融資夥伴會獨立評估每個項目，包含客戶承諾、預期現金流以及殘值。」該發言人補充道：「隨著這個市場的發展，融資結構也會有所調整。」對輝達融資計劃的質疑聲浪出現之際，正值各家企業與投資人將數千億美元傾注於資料中心、晶片與電力產能，以支撐帶動美國經濟成長的廣大 AI 浪潮。這使得市場對更複雜的交易結構以及「運算硬體長期價值」的假設，採取更嚴格的審視態度。研調機構晨星（Morningstar）分析師在近期的一份報告中指出，部分人士對私人的信用貸款、供應商融資以及循環交易（circular deals）的使用提出質疑；其中後兩者曾在 25 年多前的網路泡沫與破滅中扮演過一定角色。