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好萊塢巨星湯姆克魯斯（阿湯哥）的電影《挖掘者（Digger）》，原訂於今（1）日中國國慶日搶先在香港上映，不料昨日卻傳出港澳全面撤下檔次的消息。據悉，是因為片中疑似出現辱華的敏感台詞，因而陷入政治爭議，但台灣片商則表示將於明日如期上映。《挖掘者》原定於今日中國國慶日，在香港搶先推出IMAX優先場，並於隔天在香港正式上映。但不料卻在昨日傳出已於香港及澳門各大院線撤檔的消息，有網友到各大戲院網站查看，竟發現所有場次都已經歸零，沒辦法購買預售票。對於突然在港澳撤檔原因，則傳出是因為片中有台詞涉及政治諷刺，因此陷入辱華爭議。而台灣方面，片商則表示如期在今日推出口碑場，並於明日正式於院線上映，似乎沒有受到影響。事實上，阿湯哥這次在《挖掘者》中飾演一名非常自戀又狂妄的石油大亨，他一改過往帥氣形象，以白髮與啤酒肚出鏡。劇中他因鑽油平台鑽出奇怪裂縫，進而引發國際生態災難，他不想著補救或拯救地球，反而不斷想甩鍋，甚至還操縱輿論，試圖把自己塑造成救世主。不過該角色也被指出是在影射川普、馬斯克等公眾人物，甚至還有不少嘲諷能源危機、抖音、環境公害等社會議題，早已引發外界熱議。不料這次再度陷入辱華爭議，也讓這部片再度備受討論。