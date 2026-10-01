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⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月1日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 58 34-24-0 0.586 - 2 樂天桃猿 56 32-24-0 0.571 1 3 統一獅 58 32-26-0 0.552 2 4 味全龍 57 26-31-0 0.456 7.5 4 富邦悍將 56 24-32-0 0.429 9 6 台鋼雄鷹 57 23-34-0 0.404 10.5

⚾2026年中職全年戰績表（截至10月1日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 117 65-52-0 0.556 封王 2 統一獅 117 61-55-1 0.526 3.5 3 富邦悍將 116 58-58-0 0.500 6.5 4 樂天桃猿 117 56-58-2 0.491 7.5 5 中信兄弟 117 54-61-2 0.470 10 6 台鋼雄鷹 117 53-63-1 0.457 11.5

中華職棒37年下半季戰況白熱化！統一7-ELEVEn獅今日以4：3擊退味全龍、樂天桃猿2：1險勝台鋼雄鷹，下半季與全年戰績戰況出現變化。桃猿今日贏球，不僅將淘汰指數凍結在3，還拉近與龍頭中信兄弟的勝差至1場；獅隊今日贏球後，晉級季後賽的魔術數字也下修至「M1」，若明（2）日富邦悍將不敵龍隊，獅隊將取得季後賽門票。獅隊今日前進天母球場與龍隊進行保留比賽，獅隊在4局上把握滿壘機會，朱迦恩選到保送、林泓弦高飛犧牲打、柯育民安打，獅隊單局攻下3分。龍隊則在5局下展開反攻，靠著林辰勳的高飛犧牲打、李凱威的適時安打追回2分，6局下朱育賢開砲，一發陽春砲讓兩隊重回原點。9局上獅隊攻破龍隊牛棚，邱智呈致勝高飛犧牲打，助獅隊以4：3險勝龍隊。桃猿今日南下澄清湖球場踢館雄鷹，首局暴力猿就先發制人，馬傑森把握一、三壘有人的局面，擊出適時安打助隊先馳得點，5局上輪到梁家榮跳出來建功，把握二壘有人的機會，打下桃猿此役第2分。5局下雄鷹展開反攻，高聖恩、湯家豪接連擊出二壘安打替球隊追回1分，雄鷹在比賽後半段都有攻勢，但總缺適時一擊，終場桃猿就以2：1險勝雄鷹。經過今日兩地激戰，下半季戰況出現些許變化，桃猿今日贏球，不僅將淘汰指數凍結在3，還縮短與龍頭兄弟的勝差，雙方僅剩下1場差距。桃猿明日持續交手雄鷹，兄弟持續休兵，若桃猿再取勝，兩隊將剩下半場勝差；若桃猿遭到雄鷹咬一口，兄弟將點亮下半季封王魔術數字「M2」。全年戰績方面，獅隊今日贏球，持續卡位第2名，且拉開與悍將的勝差達到3場，晉級季後賽的魔術數字下修至「M1」。獅隊明日休兵，悍將則在主場迎戰龍隊，若悍將最終輸球，獅隊將取得季後賽門票，若悍將贏球，獅隊最快也要等到10月3日才能靠自力贏球晉級季後賽。