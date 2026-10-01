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台北市大安區「嘉興街公辦都更案」於上月26日發生大火，歷經19小時火勢才完全撲滅。由於建案仍在興建中，為確保結構安全，北市建管處已勒令停工檢查。不過，國民黨台北市議員楊植斗今（1）日爆料，建商竟在停工、結構安全未明的情況下，催促買家於10月8日前繳交地下三樓底板工程款，每戶100萬元起跳；住戶向國家住宅及都市更新中心陳情，竟得到「屬民事糾紛、不會介入」的回覆。這讓楊植斗怒批，民眾是基於信任才買公辦都更，如今出事卻一句「自己喬」，「那要你們幹嘛？」楊植斗指出，火勢從地下竄出，住戶要求等房屋確認「安全無虞」後再付款合情合理，「換作是任何人都不敢貿然掏錢」。在屋主集體陳情後，建商目前已暫緩催繳，並承諾將於2030年7月完工；北市建管處也已要求建商提出安全鑑定與復工計畫。楊植斗強調，內政部長劉世芳與立委沈伯洋日前才出席大安區「黎孝好室」社宅動土典禮，該案同樣由住都中心辦理，沈伯洋致詞時更強調危老更新涉及公共安全、要持續推進公辦都更。楊植斗向中央喊話，中央既然參與其中，當市民與建商發生爭議時，就不該以「民事」為由推託甩鍋，希望劉世芳與沈伯洋能站在市民角度做事，持續關心嘉興街公辦都更案及黎孝好室社宅案，「不要只會來剪綵而已。」